马竞CEO欢迎J罗加盟：那一定很棒

这名皇家马德里的中场球员已经和今夏转会那不勒斯联系在一起，但是马德里的另一支球队仍然有发言权。

马德里竞技首席执行官吉尔·马林承认，如果哈梅斯·罗德里格斯能够跨越马德里的鸿沟加盟红白军团，那将是“非常好的”。

这名皇家马德里的中场球员在过去的两个赛季被租借到拜仁慕尼黑，但是现在他已经回到了伯纳乌，因为德甲冠军并没有执行永久转会。

这位28岁的球员代表拜仁出场67次，攻入15球，助攻20次，并与转会那不勒斯联系紧密，他将在那里与前拜仁主教练安切洛蒂重聚。

马竞对于哈梅斯的下一个俱乐部仍然有话要说，马林告诉ESPN(援引阿斯网):“我知道很多俱乐部都喜欢他。即使是和球员交谈，他也相信球员可以带来一些品质，这对我们有好处。我知道我们的教练(迭戈·西蒙尼)喜欢他，我知道哈梅斯不想继续留在皇家马德里，我也知道皇家马德里不想让他继续，但必须有很多情况才有可能。这很好，但这在很大程度上取决于皇马的主席。”

马竞在今夏以1.2亿欧元(1.07亿英镑/ 1.34亿美元)的价格将球星安托万·格里兹曼卖给了巴塞罗那，这是一笔有争议的交易，而哈梅斯将在一定程度上填补法国人留下的创造性空白。

然而他们面临着来自那不勒斯的激烈竞争，安切洛蒂证实意甲球队正在讨论转会事宜。

安切洛蒂在接受卢纳电视台采访时说:“我还没有得知马竞达成协议。我们还在为哈梅斯斯谈判，我真的很喜欢他。我非常喜欢哈梅斯，我对他评价很高，他肯定能提高我们的球队。他不需要再次证明自己，他是一个出色的球员。但他不是我们公开谈判的唯一球员，我们正在评估很多球员。”

尽管有传言称哈梅斯在不久的将来将不再是皇家马德里的一员，但是阿森西奥的长期受伤可能会迫使齐达内重新考虑他的转会计划。