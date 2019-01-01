马竞800万签下塞尔维亚U21国脚萨庞吉奇

这名前锋签下三年合同从本菲卡转会而来，这也是床单军团为安东尼·格里兹曼的离开而做的准备。

马德里竞技宣布与来自本菲卡的塞尔维亚U21前锋伊万·萨庞吉奇签下一份为期三年的合同。

两家俱乐部都没有透露这名21岁球员的转会费，但据报道，这笔交易的价值约为800万欧元(710万英镑/ 900万美元)。

作为一名身体上令人印象深刻的前锋，萨庞吉奇将为主教练迭戈·西蒙尼提供了除迭戈·科斯塔、莫拉塔以外更多的进攻选项，除此以外，俱乐部还以破纪录的1.26亿欧元(合1.13亿英镑/ 1.41亿美元)从本菲卡签下了若昂·菲利克斯。

然而，这位葡萄牙国脚跟随俱乐部取得了2018-19赛季的胜利，萨庞吉奇在2016年1月从贝尔格莱德游击队加盟本菲卡2队，并在2017-18赛季被租借到比利时俱乐部Zulte Waregem效力。

他与马科斯·洛伦特、赫克托尔·埃雷拉、菲利佩、罗迪和若昂·菲利克斯一起都是马竞今夏的新援，而他们此前球星前锋安东尼·格里兹曼被预期即将与巴萨完成价值1.2亿欧元(1.07亿英镑/ 1.35亿美元)的转会交易。

这位21岁的塞尔维亚人在2013年从斯洛博达乌切斯加盟游击队成为其中一名年轻球员，并一路打到一线队，在2014年完成了他的处子秀。

他为塞尔维亚巨人队出场42次，攻入11球，并在2015年赢得塞尔维亚杯，成为塞尔维亚国家队21岁以下青年队的主力。

在从贝尔格莱德转会到里斯本后，他没有出现在本菲卡的一线队，但在2017年被租借到比利时之前，他为2队出场40次，打入8球。

如果格里兹曼能在接下来的几周内转会到期待已久的诺坎普，那么他进入一线队的机会将会大大增加。据信，这位法国世界杯冠军已经同意转会到西甲冠军球队。

上赛季的马竞希望在下个赛季能弥补与巴萨11分的差距，他们的目标是赢得自2014年西蒙尼带领他们获得令人震惊的冠军后的又一个联赛冠军。