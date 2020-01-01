马竞金童菲利克斯无缘出战与利物浦的欧冠比赛

马德里竞技将在周中与利物浦的冠军联赛的对决中失去他们创纪录的签约球员。

在错过了周一的训练后，菲利克斯将不会出现在马竞对阵利物浦的冠军联赛阵容中。

菲利克斯在1月26日马竞主场0-0战平莱加内斯的比赛中肌肉受伤，错过了俱乐部最近的三场比赛。

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2月1日迭戈·西蒙尼的球队在客场0-1输给皇家马德里，7天后他们以同样的比分击败格拉纳达，这名葡萄牙新星都未能上场。

他也缺席了马竞周五在梅斯塔利亚2-2战平瓦伦西亚的比赛，但他准备在本周欧冠对阵利物浦之前恢复全面训练。

够力足球了解到菲利克斯已经接近从伤病中完全恢复，但是他被咽喉炎所困扰，这也是他不能参加比赛的原因。

赫克特·埃雷拉也将因病缺席，而特里皮尔在腹股沟手术后将继续在场外恢复。

菲利克斯在2019年夏天完成了从本菲卡到马德里竞技的1.26亿欧元(1.13亿英镑/ 1.47亿美元)的转会，成为俱乐部历史上最昂贵的签约。

这位20岁的球员在西甲有了一个光明的开始，并在去年11月获得了梦寐以求的金童奖，但从那以后他就一直在努力恢复良好状态。

菲利克斯在马德里竞技的23场比赛中总共打进4球，球迷和专家们普遍认为他还没有完全发挥出自己的潜力。

他希望在3月11日马竞客场对阵利物浦的第二回合比赛中能够回到西蒙尼的阵容中。

菲利克斯最近称红军是冠军联赛中“最困难的球队”，而现在的卫冕冠军更希望在与马竞的比赛中取得晋级，而马竞目前正处于过渡阶段。

利物浦主帅克洛普预计将会有一场艰苦的比赛，然而，他坚持认为伤病问题已经阻碍了西蒙尼最近几周的准备工作。

“如果有人可以为结果而战，那就是马竞。西蒙尼先生，我很尊敬他，他尝试了一切。”德国主教练在新闻发布会上说。

马竞将在最近的欧洲一战后把注意力转回西甲，比利亚雷亚尔将会在周日抵达万达大都会体育场。