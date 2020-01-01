马竞金童菲利克斯无缘出战与利物浦的欧冠比赛
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在错过了周一的训练后，菲利克斯将不会出现在马竞对阵利物浦的冠军联赛阵容中。
菲利克斯在1月26日马竞主场0-0战平莱加内斯的比赛中肌肉受伤，错过了俱乐部最近的三场比赛。
2月1日迭戈·西蒙尼的球队在客场0-1输给皇家马德里，7天后他们以同样的比分击败格拉纳达，这名葡萄牙新星都未能上场。
他也缺席了马竞周五在梅斯塔利亚2-2战平瓦伦西亚的比赛，但他准备在本周欧冠对阵利物浦之前恢复全面训练。
够力足球了解到菲利克斯已经接近从伤病中完全恢复，但是他被咽喉炎所困扰，这也是他不能参加比赛的原因。
赫克特·埃雷拉也将因病缺席，而特里皮尔在腹股沟手术后将继续在场外恢复。
菲利克斯在2019年夏天完成了从本菲卡到马德里竞技的1.26亿欧元(1.13亿英镑/ 1.47亿美元)的转会，成为俱乐部历史上最昂贵的签约。
这位20岁的球员在西甲有了一个光明的开始，并在去年11月获得了梦寐以求的金童奖，但从那以后他就一直在努力恢复良好状态。
菲利克斯在马德里竞技的23场比赛中总共打进4球，球迷和专家们普遍认为他还没有完全发挥出自己的潜力。
他希望在3月11日马竞客场对阵利物浦的第二回合比赛中能够回到西蒙尼的阵容中。
菲利克斯最近称红军是冠军联赛中“最困难的球队”，而现在的卫冕冠军更希望在与马竞的比赛中取得晋级，而马竞目前正处于过渡阶段。
利物浦主帅克洛普预计将会有一场艰苦的比赛，然而，他坚持认为伤病问题已经阻碍了西蒙尼最近几周的准备工作。
“如果有人可以为结果而战，那就是马竞。西蒙尼先生，我很尊敬他，他尝试了一切。”德国主教练在新闻发布会上说。
马竞将在最近的欧洲一战后把注意力转回西甲，比利亚雷亚尔将会在周日抵达万达大都会体育场。