马竞自信埃尔南德斯留队：他会留下很长时间

频频传出这位法国国脚一月份可能转会至拜仁，但是球队高层仍然无视一切传闻。

马竞主席塞雷佐认为卢卡斯·埃尔南德斯将会长久地留在俱乐部，尽管承认拜仁对其有兴趣。

本月早些时候西班牙方面报道德甲冠军拜仁准备在一月触发这名后卫8000万欧元(7180万英镑/ 9150万美元)的解约条款。

马竞执行董事马林迅速否认了这些报道，不过他似乎没有排除球员夏季转会的可能性。

这位22岁的球员整个职业生涯都在马竞度过，他坚称在这家马德里首都球队过得很开心，但是也为未来留下选择余地。

不过塞雷佐相信这位法国后卫未来几年都会留在万达大都会球场。

他还声称俱乐部与拜仁保持着良好的关系，尽管外界一直在猜测他们会引进埃尔南德斯。

他说：“埃尔南德斯是我们的球员，我相信他将会继续我们效力很长时间。我们与拜仁的关系很坚实，双发都保持着高度的相互尊重。”

埃尔南德斯并不是近几个月来马竞唯一与离队联系在一起的球员。

前锋格里兹曼在决定留下之前曾考虑过在夏天转会巴塞罗那。与此同时，在切尔西和利物浦分别别签下凯帕阿利森之前，门将奥布拉克曾与这两支球队联系密切。

然而，塞雷佐坚称马竞有能力留住他们最好的球员。

他补充说道：“我们为必须要奋斗的东西奋斗，我们拥有最好的球员，而且希望他们为我们效力。所有俱乐部都想拥有最出色的球员，但部分最出色的球员在马竞。”

“他们在我们这里既可以赚钱，也可以足球层面有所作为，因为在这个俱乐部里他们可以永远踢下去。在其他俱乐部，他们可以赚更多的钱，但不能永远踢下去。

关于奥布拉克，塞雷佐说：“奥布拉克是一名出色的球员，是世界上最好的门将，他和我们有着长期的合同，我相信他会在这里待很多年。”