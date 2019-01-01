马竞痛斥巴萨和格里兹曼：早在三月就达成协议

马德里竞技方面对谈判仍在进行的说法做出了愤怒的回应，同时命令这名球员返回俱乐部。

马德里竞技以一份措辞严厉的声明回击了巴塞罗那主席巴托梅乌，声明中表达了俱乐部对加泰罗尼亚人和格里兹曼的“厌恶”。

巴托梅乌在周五透露，巴萨和马竞高层已经就可能签下这名法国前锋进行了会谈。

格里兹曼已经通知他现在的俱乐部，他将不会在2019- 2020赛季回归，而巴萨很有可能在今年夏天完成这笔交易。

但马竞远没有像巴托梅乌在新闻发布会上那样乐观，几小时后，马竞发表了一份公报，抨击对手在格里兹曼事件中的行为，并命令这名前锋为季前训练做准备。

“5月14日，安东尼·格里兹曼告诉米格尔·安赫尔、迭戈·西蒙尼和安德里亚·贝尔塔他决定在赛季结束后离开俱乐部。在那次会面后的几天里，马竞意识到巴萨和这名球员在3月份就达成了协议，就在我们与尤文图斯的欧冠第二回合比赛之后，他们从2月中旬就开始就协议条款进行谈判。”声明中称：“关于巴托梅乌主席今天的声明，我们想明确表示，昨天米格尔·安赫尔和巴塞罗那首席执行官奥斯卡·格劳确实应巴塞罗那的要求举行了会谈；格劳在上述会面中表示，一旦安托万·格里兹曼合同中的买断条款从2亿欧元修改为1.2亿欧元，他将要求延期支付条款中上述金额，该条款从7月1日起生效。”

“显然马德里竞技的回答是否定的，因为他们知道巴萨和球员都不尊重马德里竞技和他们所有的球迷。”

“因此，马竞今天已经命令球员，他的姐姐兼他的经纪人和律师，必须在周日出现在俱乐部，和他的队友们一起开始季前训练，履行他的合同义务。”

”通过这份声明，马德里竞技希望表达他们对双方行为的最深切的厌恶，尤其是巴塞罗那，因为在上赛季俱乐部不仅要与尤文图斯在欧冠竞争，而且还要与西甲其他球队争夺西甲冠军的时刻，他们诱导一名球员违反了与马德里竞技的合同，,我们认为这违反了与球员的既定谈判期，扭曲了确保所有体育比赛公正的基本规则，对我们的俱乐部和数百万球迷造成了巨大的损害。”

在讨论格里兹曼转会的同时，巴托梅乌还透露，巴塞罗那今年夏天不会签下内马尔，因为巴黎圣日耳曼俱乐部不愿意出售这位明星边锋。