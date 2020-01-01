马竞欲卖勒马尔 但阿森纳并非法国边锋下一站

西甲俱乐部愿意让这名24岁的球员离开万达大都会球场，目前热刺看起来可能会冬窗租借他。

马德里竞技将会在一月的转会窗口中听取其他俱乐部对勒马尔的报价，不过阿森纳目前对这名法国国脚并不感兴趣。

在一段时间内，外界一直将枪手与这名24岁的球员联系在一起，但是，其实他们并没有兴趣把他带到酋长球场，因为阿尔特塔在边锋位置上已经有了很多选择，并且他们也没有签下这位大牌球星所需要的足够资金。

事实上，正如够力足球透露的那样，北伦敦豪门正在考虑在冬窗以租借的形式引进一两名新援，他们去年夏天1.3亿英镑的豪购行为限制了他们在一月份转会市场上的购买能力。

这就意味着，他们要考虑的是在一月份完成一些高性价比交易，尽管勒马尔曾在温格执教时期接近加盟阿森纳，但从目前的情况来看，他并非枪手想要的那位球员。

而有报道称，热刺正在考虑以租借的形式签下这位前摩纳哥球星，《独立报》称白百合愿意提供600万欧元的租借费，并在其中加入6000万欧元的选择性买断条款。

近日，西蒙尼曾公开承认勒马尔在从法甲转会至西班牙后，并没有取得达到人们的期望，同时还暗示自己的这位部下在马竞的未来并不确定。

由于腿筋受伤，勒马尔本赛季只在联赛中首发出场了9次，并且没有任何进球和助攻入账。在这种情况下，西蒙尼无法保证他还能继续留在这家西甲冠军争夺者的俱乐部。

马竞主帅告诉记者：“事实胜于雄辩，勒马尔是一位重要球员，但他还没有踢出自己的比赛风格，但他确实有着其他人没有的特点。”

“希望他在伤愈归来后能迎来一个属于自己的美好的时刻。”

“现在，不论勒马尔能不能留下来……我们都知道他的经纪人的工作方式堪称业内典范，俱乐部也会在考虑球队的需求后而有所行动。但是，作为一名球员，每当他上场踢球时，他做出的贡献却始终没有比他缺阵时多很多。”

“他的性格一直让我感到兴奋，但他确实没能达到人们的预期。”

在迭戈·科斯塔因颈部伤病需要手术治疗、自去年11月开始缺阵的情况下，马竞就一直在寻找一位新的前锋来与莫拉塔在中锋位置上进行竞争。

巴黎圣日耳曼前锋卡瓦尼此前被广泛认为是西蒙尼补强的一大可能目标，不过在引进这位乌拉圭国脚之前，马竞需要在一月份解决勒马尔的未来，以腾出足够的薪资空间。