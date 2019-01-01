马竞就格列兹曼转会巴塞罗那开启法律程序

这位世界杯冠军终于如愿以偿，但转会风波仍在继续。

马德里竞技发表了一份官方声明，概述了他们打算就安东尼·格里兹曼转会巴塞罗那一事提起诉讼。

这名法国前锋于7月12日星期五与巴萨签约，而巴萨已经支付了这名前锋1.2亿欧元的转会条款。

然而，尽管上述条款得到了全面履行，床单军团还是提出了异议。他指出，当格里兹曼的买断条款仍被设定为2亿欧元时，球员与巴萨之间已经进行了谈判，并达成了协议。

在他们的官方网站上，声明写道:

安东尼·格里兹曼的律师代表他出现在西甲足球俱乐部(Liga de Futbol Profesional，简称LFP)的总部，终止了这名球员与马德里竞技(Atletico Madrid)的合同，巴塞罗那代表这名球员支付了1.2亿欧元。

马德里竞技认为，为满足解约条款而存入的金额是不够的，因为很明显，球员和巴塞罗那之间的协议是在上述买断条款从2亿欧元减少到了1.2亿欧元之前完成的。

同样是在条款金额修改之前，球员宣布将于5月14日离开俱乐部。

“马德里竞技认为合同的终止发生在上个赛季结束之前，原因在于球员的活动、行为和展示，这就是为什么我们已经开始了我们认为合适的程序来捍卫我们的合法权益。”

在过去的两年里，格里兹曼的转会一直在进行，为了保持转会的本质，最近的这一转折是格里兹曼转会加泰罗尼亚的一系列进展之一。

床单军团最近对巴萨和球员本人都进行了猛烈的抨击，并对他们的行为提出了质疑。此前有消息称，在西蒙尼的球队还在为西甲和欧冠而战的时候，巴萨和西蒙尼就进行了谈判并达成了协议。

马竞声称他们只是被格里兹曼告知他想在5月的赛季结束后离开——这一举动让西班牙首都球队倍加沮丧。

这名球员还在前一个赛季的电视声明中公开自己留在球队的打算。