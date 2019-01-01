马竞对菲利克斯很有信心 因此他们耗费了1.26亿
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前马竞前锋大卫·比利亚支持若昂·菲利克斯在万达大都会取得成功。
这名本菲卡的年轻球员完成了价值1.26亿欧元(1.13亿英镑/ 1.41亿美元)的转会，在葡萄牙球队上演了令人印象深刻的表现后去到了西班牙——在上赛季的26场葡超联赛中打入9粒进球。
这么一大笔钱被用来购买了一名相对不成熟的球员，但是比利亚支持他的前俱乐部对这名19岁前锋的判断。
“考虑到床单军团所支付的金额以及他们处理这些问题的能力，他们在没有确定他的情况下是不会签下他的，”这位经验丰富的前锋告诉够力足球。“我没有看到他打很多比赛，但是如果他能上场，床单军团的球迷们会感激他的。你可能会失败，但如果你把一切都留在球场上，人们会很高兴。
“我在马竞只呆了一年，经历了起起落落，我进了15个球，我们赢得了联赛冠军，球迷们仍然感谢我。”
比利亚今年37岁，在日本J联赛的神户胜利船效力。他很享受这种体验，直到他的身体告诉他时间到了，他才会停下来。
“多年来，人们一直在讨论我的退役时间，但我仍在继续，”他说。“我很自豪在我这个年纪还能踢出这样的水平。我不怎么考虑未来，因为一切都变了很多。”
他说：“我的合同到12月到期，到时候我会再做决定。”
“身体在对我做出回应，所以我要踢球。当一名球员退役时，那是因为身体将不再运转。但这不是我的情况，我热爱这项运动。”
比利亚有着传奇般的职业生涯，他曾环游世界，在巅峰时期曾效力于西班牙的许多顶级俱乐部，包括瓦伦西亚和巴塞罗那。
他在美国职业足球大联盟(MLS)待了近5年，曾短暂租借到澳大利亚甲级联赛(A-League)的墨尔本，然后在今年年初与日本球队签约。
他拥有一长串的荣誉，包括为巴萨赢得的一个欧冠冠军，以及为西班牙赢得的一个欧洲杯和一个世界杯。