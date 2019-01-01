马竞对菲利克斯很有信心 因此他们耗费了1.26亿

这位37岁的老将对这位年轻的超级巨星继续在西甲为西班牙豪门效力而感到信心十足。

前马竞前锋大卫·比利亚支持若昂·菲利克斯在万达大都会取得成功。

这名本菲卡的年轻球员完成了价值1.26亿欧元(1.13亿英镑/ 1.41亿美元)的转会，在葡萄牙球队上演了令人印象深刻的表现后去到了西班牙——在上赛季的26场葡超联赛中打入9粒进球。

这么一大笔钱被用来购买了一名相对不成熟的球员，但是比利亚支持他的前俱乐部对这名19岁前锋的判断。

“考虑到床单军团所支付的金额以及他们处理这些问题的能力，他们在没有确定他的情况下是不会签下他的，”这位经验丰富的前锋告诉够力足球。“我没有看到他打很多比赛，但是如果他能上场，床单军团的球迷们会感激他的。你可能会失败，但如果你把一切都留在球场上，人们会很高兴。

“我在马竞只呆了一年，经历了起起落落，我进了15个球，我们赢得了联赛冠军，球迷们仍然感谢我。”

比利亚今年37岁，在日本J联赛的神户胜利船效力。他很享受这种体验，直到他的身体告诉他时间到了，他才会停下来。

“多年来，人们一直在讨论我的退役时间，但我仍在继续，”他说。“我很自豪在我这个年纪还能踢出这样的水平。我不怎么考虑未来，因为一切都变了很多。”

他说：“我的合同到12月到期，到时候我会再做决定。”

“身体在对我做出回应，所以我要踢球。当一名球员退役时，那是因为身体将不再运转。但这不是我的情况，我热爱这项运动。”

比利亚有着传奇般的职业生涯，他曾环游世界，在巅峰时期曾效力于西班牙的许多顶级俱乐部，包括瓦伦西亚和巴塞罗那。

他在美国职业足球大联盟(MLS)待了近5年，曾短暂租借到澳大利亚甲级联赛(A-League)的墨尔本，然后在今年年初与日本球队签约。

他拥有一长串的荣誉，包括为巴萨赢得的一个欧冠冠军，以及为西班牙赢得的一个欧洲杯和一个世界杯。