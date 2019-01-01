马竞客场憾负尤文 科克：我们非常愤怒

马竞在欧冠遭遇两连败，这可能会让他们付出沉重的代价。

科克表示，在输给尤文图斯之后，马德里竞技未能获得欧冠淘汰赛资格感到“非常愤怒”。

保罗·迪巴拉在上半场结束前精彩的任意球确保了意甲冠军将以D组第一的成绩晋级，而马竞将与勒沃库森争夺第二的位置。

阿尔瓦罗·莫拉塔在晚些时候错过了在都灵取得平局的黄金机会，尽管这个进球很有可能被VAR判为越位。

科克对结果很失望，这意味着下个月马竞必须在主场击败已经被淘汰的莫斯科火车头才能确保晋级淘汰赛。

“我们非常生气，球队已经付出了一切，我们创造了机会，但是我们还没有足够的运气去赢得比赛，”科克说：“他们并没有完全控制我们，在上半场的最后一击中他们进了一球。球队尝试了一切，我们控制了球，我们进攻得很好……我们只需要把球踢进去。”

马竞在过去的六场客场比赛中无一获胜，科克认为西蒙尼的球队应该在对尤文图斯的比赛中获得更多。

他说：“很多时候我们因为踢得不好而被批评，但现在我们踢得很好，却输了。好的结果即将到来，我们正在创造机会，在相反的领域，我们必须更加果断。对阵格拉纳达（1-1战平）没有什么可责备的，今天也一样。”

西蒙尼为他的球队在进攻三区缺乏优势而感到惋惜，但他强调这支青年军仍在成功的轨道上。

西蒙尼说：“我们对阵的是一支出色的球队，可能会发生意外，但我们仍然缺乏犀利的射门，这些动作很重要。我们创造机会，在上半场和下半场都有机会。比托洛和阿尔瓦罗·莫拉塔踢得很好，菲利佩踢了一场精彩的比赛。”

“我们创造了机会，这很好，如果我们继续这样做，迟早我们会进球的。它需要耐心和努力。我们需要更多的努力来转化这些机会。我们正朝着俱乐部的目标前进。这就是为什么我们需要耐心。”

马竞在过去的六场比赛中只赢了一场，西蒙尼的球队在赛季初的强势开局后，在西甲联赛中滑落到第四位。周日他们将在联赛中主场迎战巴塞罗那。