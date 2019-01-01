马竞头号死敌 C罗：我有5座欧冠奖杯 他们只有0

这位葡萄牙球星在万达大都会俱乐部的朋友寥寥无几，因为他多年来在尤文图斯和皇家马德里都表现得很出色。

在对手和俱乐部之间，很少有比C罗和马德里竞技之间的竞争更激烈的了。

在与同城死敌皇家马德里共事9年后，这样的冲突是可以理解的。

罗纳尔多在对阵床单的比赛中攻入22球，其中包括2014年欧洲冠军联赛决赛获胜中的之一。两年后，当马竞再次在决赛中失利时，他也踢进了一球。

尽管西班牙在面对西蒙尼的球队方面取得了巨大的成功，但是自从34岁的C罗转会尤文图斯后，他和床单军团之间的恩怨又上升到了一个新的高度。

他们在上个赛季的冠军联赛相遇。

马竞在16强的比赛的第一回合以2-0取胜，西蒙尼的球队上演了一场精彩的表演来压制罗纳尔多和他的队友。

当何塞·希门尼斯打进了他和他的球队今晚的第二个进球时，他的教练控制不住自己，向球迷们转过身来，抓住他的胯部以示庆祝。

“这意味着我们很有胆量。我在拉济奥-博洛尼亚踢球时就是这样做的，我再次这样做是为了向我们的球迷证明，我们很有种！”

与此同时，罗纳尔多对比赛结果的反应却大不相同。

“我有5个欧冠联赛，这些家伙一个都没有。”赛后他在混合区宣布，整个比赛他都在向主场球迷举起5根手指，以进一步强调他的成就。

如果换作其他球员，这将是一种奇怪的傲慢行为，因为球队可能遭遇毁灭性的失败。

不过这是罗纳尔多说的，那就是一种警告。

不到三周后，这位前锋继续他的豪言豪语，上演了帽子戏法，尤文图斯逆转比分，将马竞淘汰出局。

他还没说完。在与梅西在欧冠联赛中上演了最多帽子戏法(这是他的第八个帽子戏法)，这位葡萄牙国脚模仿了西蒙尼(Simeone)的“抓胯式的”庆祝。

罗纳尔多说：“这是一个非常特别的夜晚。”

“这就是尤文签下我的原因。”

这对马竞和他们的球迷来说是一种熟悉的感觉，看着这位葡萄牙球星以战胜他们为背景获得成功。

除了在决赛中的英勇表现，罗纳尔多还在2017年欧冠半决赛中独自淘汰了马竞——在伯纳乌首回合上演了帽子戏法——同时他还在2015年四分之一决赛中帮助哈维尔·埃尔南德斯在第88分钟打进制胜球。

他在国王杯半决赛中的两粒进球也让马竞在2014年心碎不已，而在2011年四分之一决赛中，他在两回合比赛中也攻入两球。

事实上，马竞只有9次战胜了罗纳尔多，这位前锋在他们31场比赛中赢了16场，拥有25个进球和8次助攻。

难怪他对他们之间的较量如此自信，在上赛季第一回合失利后，他告诉埃弗拉，他将在安联球场“粉碎”他们。

埃弗拉说：“这显示了世界上最好的球员的自信、愤怒和决心。”

这也是他的团队所共有的信心。

”他在冠军联赛进了那么多球,我们和他一起是一个很大的优势。”前尤文主帅在第二回合比赛前说，并补充说，他期待C罗会有一个绝好的表现,“因为这是一场重要的比赛，像这样的比赛中，他一直是不可缺的”。

与此同时，以他对他们的记录和极度自信/傲慢的行为，难怪他是马竞的死敌。