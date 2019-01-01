马竞向西甲控告巴萨 索要八千万欧转会费

这家总部位于马德里的俱乐部坚持认为，在看到法国人被带到诺坎普的交易后，西甲的竞争对手还欠他们更多的钱。

马德里竞技已经向西甲控告了巴塞罗那，他们将继续寻求8000万欧元(7200万英镑/ 9000万美元)的转会费，而安托万·格里兹曼已经转会到了诺坎普。

巴萨已经支付了1.2亿欧元(1.08亿英镑/ 1.35亿美元)，以触发格里兹曼与马竞合同中存在的解约条款。

他们认为自己没有做错什么，但马竞辩称，格里兹曼的违约金为2亿欧元(合1.79亿英镑/ 2.24亿美元)时，他们与格里兹曼达成了一项协议。

马德里竞技宣布他们将启动法律程序。俱乐部主席恩里克·塞雷佐声称有证据表明格里兹曼和巴萨有不当行为，并决心让俱乐部的人得到他们认为自己有权得到的东西。

这场战斗现在已经转移到西甲官员和西班牙足协的掌权者身上。

马竞曾计划将此案提交国际足联，希望世界足球管理机构能做出有利于他们的裁决。

然而，他们被告知，国际足联对来自同一协会的两支球队之间的争端没有管辖权。

这导致了上诉，马竞希望他们能得到公平的听证。尽管如此，由于来自马竞和巴萨的代表都是西甲六人委员会的成员，这一争端不太可能轻易解决。

由于存在明显的利益冲突，两名官员可能都被迫辞职。

此案定于周四开庭审理，目前还没有官方评论。

无论发生什么，格里兹曼都可以在诺坎普开启他职业生涯的新篇章。

这位法国国脚在2018年夏天差点转会到巴塞罗那，但在一段臭名昭著的视频中，他把自己的未来托付给了马竞。

随后，这位28岁的球员签下了一份新合同，这让他的职业生涯又向前迈进了一步，但在离开之前，他只完成了12个月的合同。