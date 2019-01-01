马竞主席降低对哈梅斯的兴趣：还没有谈判

俱乐部老板声称关于他的球队想要得到皇家马德里球星的报道有点言过其实。

马德里竞技主席塞雷佐否认哈梅斯·罗德里格斯准备加盟，并补充说，目前还没有就这名皇家马德里的中场球员进行谈判。

据报道，马竞是最有可能签下哈梅斯的球队，因为那不勒斯和皇马难以达成协议。

在被租借到拜仁慕尼黑两年之后，哈梅斯将离开马德里。拜仁慕尼黑在2018-19赛季结束时决定不让这笔交易成为永久合同。

当被问及哥伦比亚球星哈梅斯时，塞雷佐告诉记者:“马竞对出色的球员很感兴趣，哈梅斯也是一名出色的球员，但从那到他的到来还有一段距离。谈判?据我所知，没有。”

马竞一直忙于转会市场，打破了俱乐部纪录签下葡萄牙球星若昂·菲利克斯，同时在安托万·格里兹曼、罗德里、卢卡斯·埃尔南德斯和迭戈·戈丁等球星离开后，马科斯·略伦特、赫克托·埃雷拉、菲利佩、雷南·罗迪和伊万·萨波尼奇也加入了。

迭戈·西蒙尼的转会还远没有结束，但是托特纳姆热刺的右后卫基兰·特里皮尔和西班牙人后卫马里奥·埃尔莫索据报道已经接近转会到西班牙首都。

塞雷佐说:“我们已经签下了一些球员，并且正在进行更多的谈判。谈判可以有好有坏，但谈判是有的。一切都很顺利，球队训练得很好，融入得很好，在洛杉矶非常开心。现在距离下一季还有一个月的时间。”

这个夏天标志着俱乐部的重建，自从西蒙尼在2011年末接手以来，俱乐部已经取得了持续的成功。

俱乐部曾两次赢得欧罗巴联赛冠军，一次西甲冠军，一次国王杯冠军，一次西班牙超级杯冠军，并两次打入欧冠决赛。

但是随着关键球员的离开，引进一大批新球员将考验主教练在新赛季开始前带领一个相对较新的球队跟上他密集的打法的能力。