马竞主席：我们敢要两亿是因为有证据

在法国人转会到巴塞罗那后，马德里竞技计划寻求更高的转会费。

恩里克·塞雷佐声称马德里竞技有证据表明，在安东尼·格里兹曼的买断条款降至1.2亿欧元之前，巴塞罗那已经同意了他的条件。

在代表格里兹曼的律师为他在西甲马德里总部的递交买断款项后，巴萨在周五确认了与格里兹曼为期五年的合同。

这一签约结束了法国人和巴塞罗那之间漫长的转会肥皂剧，去年夏天格里兹曼曾拒绝巴萨而继续留在马德里竞技。

这个决定只持续了一年，正如格里兹曼在西甲联赛结束前宣布的那样，他将在本赛季结束后离开俱乐部，然后在周五转会巴塞罗那。

然而，马竞相信这名法国国脚在7月1日从2亿欧元降至1.2亿欧元之前就已经同意了与巴萨的条款，因此他们在一份声明中表示，他们还需要8000万欧元来批准这笔转会。

俱乐部主席塞雷佐表示，西甲球队有证据表明，格里兹曼和巴塞罗那早前进行了谈判，并计划要求更高的转会费。

“如果俱乐部做出这样的声明，那是因为有证据。”他告诉RAC1：“我们必须研究它，我们将要求我们认为必要的价钱。”

据报道，巴萨计划在周日将格里兹曼带到诺坎普，但他们还没有对马竞的声明做出回应。

塞雷佐还抨击了格里兹曼，格里兹曼在五月证实他将离开马竞。

“我对他的态度感到失望。”他说：“他想离开，但直到最后一刻才告诉我们。”

格里兹曼2014年从皇家社会转会马德里竞技，为俱乐部出场257次。在效力马德里竞技的257场比赛中，他打入133球，成为俱乐部的历史第五射手。

在效力俱乐部期间，格里兹曼获得了欧罗巴联赛冠军、西班牙超级杯冠军和欧洲超级杯冠军，并两次位列金球奖前三。