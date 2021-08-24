马竞中场萨乌尔被推荐至切尔西 图赫尔有兴趣引进

这名西班牙中场在转会窗口关闭前被推荐到切尔西，图赫尔可能会对他感兴趣

马竞中场萨乌尔已经被推荐至切尔西，同时图赫尔也在考虑再引进一名球员。

26岁的萨乌尔可以以一笔可观的租借费被租借，蓝军对租借这名球员的兴趣比签下他更大。

马德里竞技与切尔西的关系很好，马竞希望能在工资账单上腾出一些空间，以引进柏林赫塔的库尼亚。

尽管马竞赢得了西甲冠军，但萨乌尔在西蒙尼的带领下度过了一个艰难的2020-21赛季，他失去了自己的首发位置。

他对马竞来说越来越边缘化，而他的经纪人则在计划让他在今夏转会前往英超。

萨乌尔在马竞的年薪为700万欧元，这些工资需要由租借的俱乐部全额支付。

萨乌尔合同中含有价值1.5亿欧元的解约金条款，不过切尔西愿意推动租借交易发生，他们可以通过谈判把买断费降到4500万欧元。

切尔西可能会推动租借交易发生，尽管他们需要出售更多一线队边缘球员，而图赫尔并不太担心他的球队规模。

事实上，许多上赛季被租借出去的球员在2021-22赛季开始时仍然留在切尔西，不过俱乐部有信心能在夏窗关闭前将他们外租或出售。

奇克和阿姆帕杜现在都在一线队训练，但目前来看他们可能会再次离队。

与此同时，巴卡约科、巴克利和德林克沃特则在切尔西训练基地的学院大楼单独训练。

AC米兰正在与切尔西讨论巴卡约科的租借和买断条款事宜，但其他球员的的选择则很有限。

切尔西还在与查洛巴进行合同谈判，而乌格博将于8月24日在根克进行体检，尽管马赛对他很感兴趣。

乌格博的转会将让切尔西获得350万欧元，如果这支比利时球队晋级欧冠小组赛，切尔西还会另外获得200万欧元。

至于其他引援，切尔西正在考虑引进塞维利亚后卫孔德，但这可能取决于祖马的未来，祖马已经吸引到了西汉姆的兴趣。