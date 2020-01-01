马特拉奇：穆里尼奥用尽手段才激励了埃托奥

这位世界杯冠军谈到了葡萄牙主帅是如何带领他的三冠王球队的，而喀麦隆人是球队的关键一员。

前意大利后卫马特拉齐表示，在埃托奥与瓜迪奥拉关系破裂加盟国米后，穆里尼奥很难去激励他进一步提高。

尽管在2008/09赛季他以30个进球的成绩成为西甲最佳射手，帮助巴塞罗那获得西甲冠军，国王杯和欧洲冠军联赛，埃托奥仍然被加泰罗尼亚人放弃。

但后来国米主帅穆里尼奥选择用兹拉坦·伊布拉希莫维奇作为筹码，将其带到了梅阿查球场。

其他球队

穆里尼奥还从热那亚引进了迭戈·米利托作为埃托奥的搭档，以及中场球员斯内德和蒂亚戈·莫塔，率领国米赢得了意大利足球史上的首个三冠王，这一记录至今仍然被保持着。

意甲三冠王是意甲冠军、意大利杯冠军和欧冠冠军。

传奇后卫马特拉齐也是这支球队的一员，他说埃托奥对加盟国米感到高兴，因为他觉得自己在巴萨不受欢迎，但如何激活这样非洲球星的全部能力对葡萄牙教练来说是一项艰巨的任务。

“埃托奥去年(在巴塞罗那)赢得了三冠王，想要激励他并不容易。”马特拉齐表示。

“你知道穆里尼奥给埃托奥发了多少信息才将他带到这里，他告诉埃托奥他能帮助他变得比在巴萨更好。然后他就来到了国米，帮助我们赢得了三冠王。”

“我想那一年他什么都可以做到。他连续赢得了两次三冠王，这种事情可能不会发生在所有人身上。他在两个不同的球队中做到了这一点。”

埃托奥以12粒联赛进球结束了本赛季，成为仅次于米利托的国际米兰第二射手，这位阿根廷射手打入了22粒进球。