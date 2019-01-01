马特乌斯驳斥诺伊尔经纪人：完全不可接受

曼努埃尔·诺伊尔的经纪人暗示拜仁队长可能会加盟一家新俱乐部，而他的言论并没有得到洛塔尔·马特乌斯的认可。

在曼努埃尔·诺伊尔的经纪人就他在拜仁慕尼黑的未来发表评论后，洛塔尔·马特乌斯指责诺伊尔的行为不可接受。

诺伊尔一直是拜仁的一号门将，但据说他正在考虑离开安联球场，理由是他认为德甲豪门在转会市场上缺乏雄心壮志。

这名球员的经纪人托马斯·克劳斯告诉《南德意志报》，拜仁已经远远落后于他们的欧洲主要对手，如果这位33岁的球员想要在职业生涯中第二次赢得欧冠，他可能不得不加入一支新的球队。

“他想赢得2020欧洲杯，他想再次赢得欧冠。”克劳斯说：“曼努埃尔是成功定向者。我的印象是，与英超前四名球队的差距已经很严重，而慕尼黑的球队目前还没有足够的竞争力，也没有准备好认真对待曼努埃尔的目标。当他意识到拜仁有所回应时，他很可能会再度闪耀。”

但这些言论并没有得到俱乐部传奇人物马特乌斯的认可，他认为拜仁队长应该私下讨论这件事，而不是让他的代表接受媒体采访。

“他的行为完全不可接受。”马特乌斯告诉《图片报》：“作为拜仁的队长，如果他在转会问题上有问题，他应该和俱乐部谈谈。管理层的大门永远是敞开的。我认识他的经纪人，他通常不会自愿出现在公众面前。曼努埃尔会同意他的。如果没有我的同意，我的代表们就无法以这种方式表达自己的意见。”

拜仁将于7月17日星期三在加州迎战阿森纳，开始他们2019-20赛季的备战。