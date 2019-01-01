马特乌斯透露内幕：C罗希望哈梅斯去尤文

哥伦比亚国脚哈梅斯·罗德里格斯在过去的两个赛季被租借到拜仁慕尼黑，但是预计他将在夏天再次转会。

马特乌斯表示，克里斯蒂亚诺·罗纳尔多希望与前皇马队友哈梅斯·罗德里格斯在尤文图斯重聚。

预计这位哥伦比亚国脚将在今夏转会。在过去的两个赛季里，他从皇马租借到德甲冠军拜仁慕尼黑。

齐达内允许哈梅斯离开西班牙首都前往德国，而这位法国人现在又回到了白衣军团。

随着27岁的哈梅斯确认他不会再回到安联球场，另一笔转会也在期待之中。转会到英超一直在讨论中，据说阿森纳是哈梅斯的众多仰慕者之一。

然而，尤文正在加强自己的实力，他们已经连续8次获得意甲冠军。这可能是他们把目光转向詹姆斯，俱乐部的头牌C·罗纳尔多呼吁斑马军团引进一名球员，哈梅斯在西甲已经证明是C·罗纳尔多的助攻来源。

前拜仁球星马特乌斯相信这笔交易是可以达成的，这位德国人声称他已经被告知罗纳尔多希望在尤文图斯得到一张熟悉的面孔。

马特乌斯谈到了他和哈梅斯之间的关系:“两周前，在庆祝拜仁赢得德甲冠军的时候，我们有过一次谈话。我能预见他在尤文图斯。他和克里斯蒂亚诺·罗纳尔多关系很好，他告诉我C罗和他有联系，C罗告诉他想让他去尤文图斯。”

马特乌斯补充道：“我理解为什么哈梅斯可以为罗纳尔多服务，这样他就能进球，他们两个也能闪耀光芒。”

自2014年以来，詹姆斯一直是皇马的球员。在罗纳尔多的身边下，哈梅斯帮助皇马获得了西甲冠军，两次欧冠冠军和两次俱乐部世界杯冠军。

他在拜仁度过了一个成功的时期，出场67次，攻入15球，但他已经准备好迎接另一个新的挑战。这可能会将他带到意大利，尤文图斯渴望让罗纳尔多开心，并希望找到任何方法使五次金球奖得主更加高效。