马特乌斯警告拜仁不要引进埃里克森：他太慢了

曾两次效力于德甲豪门传奇中场球员并不认为尼科·科瓦奇的球队需要这位丹麦中场球员。

拜仁慕尼黑已经被建议远离克里斯蒂安·埃里克森的转会之争，马特乌斯认为热刺的组织核心速度“太慢”了。

德甲冠军并不缺少有创造力的人才，他们有机会在明年夏天从巴塞罗那正式签下菲利普·库蒂尼奥。

他们还夸耀了世界杯冠军前锋托马斯·穆勒——尽管安联球场的人们对他的未来提出了质疑。

埃里克森是将在2020年进入转会市场的球员之一，这位丹麦国脚在热刺的合同即将到期，他将能够从明年1月开始讨论预先合同的条款。

拜仁可能是那些想要加入谈判的球队之一，但是马特乌斯认为他们不应该去追逐一名27岁的中场球员，并且尼科·科瓦奇似乎也并不需要这样的球员。

“我已经关注这名球员很长时间了，到目前为止，他在2019年让我很失望。”这名曾两次为拜仁效力的传奇人物说道。

“转会到拜仁令我觉得没有任何意义，这将是非常令人惊讶的。对我来说，他不是一个能够帮助拜仁的球员。”

“如果他不能代表热刺，他也不能代表拜仁。赫内斯也说过拜仁不需要替补。”

马特乌斯补充道:“埃里克森是一个优秀的技术型球员，一个典型的10号人物。但他太慢了，而尼科·科瓦奇喜欢速度快的球员。”

“对我来说，埃里克森不是那种能在最高水平比赛上改变一切的球员，所以明年夏天应该把注意力集中在凯·哈弗兹的转会上，你还有菲利浦·库蒂尼奥，他在10号位置上踢得很好。”

“不要忘记穆勒，他可以打任何位置，而且不应该放弃，我坚持认为埃里克森对我们的球队有任何意义。”

埃里克森本赛季在热刺的表现一直不佳，前途未卜。

他在夏天承认，在英格兰呆了六年之后，他很想接受一个新的挑战。

预计他将在赛季末或明年1月实现自己的愿望，而热刺似乎也在计划没有他的日子，波切蒂诺已经开始倾向于中场的其他选择。