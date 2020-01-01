马特乌斯：法夫尔瓜帅犯下同样错误 阿拉巴不应为钱离开拜仁

这位德国足球的传奇批评了法夫尔和瓜迪奥拉在上赛季关键站中的排兵布阵，并认为阿拉巴不应该为了钱而离开拜仁。

拜仁慕尼黑传奇球星马特乌斯将多特蒙德主教练法夫尔与曼城主教练瓜迪奥拉上赛季的排兵布阵进行了类比，并对西班牙教头进行了一番批判。除此之外，他还谈到了老东家引援与续约方面的一些问题。

在上赛季德甲联赛中，多特蒙德落后拜仁13分，还在5月份的主场0-1不敌汉斯·弗里克的球队，这也是南部之星夺冠之路的关键一战。

乔舒亚·基米希在伊杜纳公园球场的精彩进球起到了决定性的作用，让拜仁在积分榜上继续领先，并将领先优势扩大到7分。

其他球队

法夫尔的左路攻击手桑乔和埃姆雷由于体能问题只能在下半场替补登场，马特乌斯认为这一选择太过浪费。

本月早些时候，马特乌斯指责曼城主帅瓜迪奥拉“以自我为中心”，并指责法夫尔对他的球队进行了不必要的调整。

“桑乔和埃姆雷没有在像对拜仁这样的顶级比赛中首发，导致了他们在下半场1:0的失利。”他告诉《体育图片报》。

“这让我想起了瓜迪奥拉在欧冠对阵里昂的比赛中所犯的错误，他把德布劳内放在了右边，而不是让他踢经常踢的位置。”

本周一，多特蒙德在德国杯的第一轮比赛中以5-0大胜杜伊斯堡。本周末，多特蒙德将在2020-21德甲联赛的首场比赛中迎战门兴格拉德巴赫。

尽管上赛季排名第二的多特蒙德留下了大部分的关键球员，并签下了贝林汉姆、穆尼耶和雷尼耶，但马特索斯认为他们无法阻止拜仁连续第九次拿到德甲冠军。

“如果拜仁不在德甲了，那多特蒙德将成为联赛冠军。”他表示。

“否则，多特蒙德就需要一个完美的赛季，还需要拜仁在同时犯下了错误。不过，在上赛季，是法夫尔犯下了那样的错误。”

与此同时，瓜迪奥拉和曼城将在9月21日进行2020-21赛季的首场英超比赛，他们将在客场面对狼队。

努诺的球队在上周末成功击败了谢菲尔德联，劳尔·吉梅内斯和罗曼·塞斯抓住了进球机会，为球队迎来了新赛季的开门红。

除了这些，马特乌斯还对拜仁近几个赛季的引援与续约情况发表了自己的意见，他认为托利索和卢卡斯还没有在拜仁完全发挥出自己的潜力，并警告阿拉巴不要为了钱而选择离开慕尼黑安联球场。

“弗里克当然会希望队内拥有多几位像卢卡斯和托利索那样拥有丰富国家队比赛经验的球员，而对拜仁而言，这两人此前都没有如愿发挥出自己的全部实力，而他们就像今夏刚刚签下的新援一样。”

“阿拉巴？从我的角度来看，我认为他的经纪人只对让他获得更多的年薪感兴趣，这可不是最明智的选择。我也曾有过类似的经历，不过我可以向阿拉巴保证，在他退役时，这一切并不会让他感到高兴。”

“要知道，每家俱乐部都会拥有1-2名球员处于薪资结构的最顶层，在拜仁就是诺伊尔和莱万多夫斯基。这没什么可说的，在巴萨，”没有人比梅西挣得更多。”

“在现在这个时代，在阿拉巴和拜仁有感情的情况下，钱不应该成为他去留的最重要因素，来自俱乐部、球队和球迷的爱与感激，才是最重要的。”

“阿拉巴有能力立足皇马、巴萨、曼城和巴黎圣日尔曼，他能在任何球队得到认可与尊重，不过无法在其他俱乐部找到像拜仁慕尼黑一样的温暖和感觉。”