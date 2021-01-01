马特乌斯：拜仁是哈兰德德甲唯一选择 但前提是莱万退役

这位德国传奇认为哈兰德如果未来想继续留在德甲只能加盟拜仁，但前提是波兰前锋离开球队。

马特乌斯表示，如果埃尔林·哈兰德想继续留在德甲，拜仁慕尼黑是他唯一能更进一步的地方，但这位多特蒙德射手也被告知，在罗伯特·莱万多夫斯基离开安联球场之前，这样的机会不会出现。

随着哈兰德在德国足坛的进球率持续上升，尽管他的身价水涨船高，但围绕着这位20岁高水平前锋的传闻越演越烈。

包括西甲豪门皇家马德里和巴塞罗那在内的几家欧洲顶级俱乐部都在关注哈兰德，但是马特乌斯相信他可以沿着另一位顶级前锋一样的职业道路从多特蒙德转会到拜仁慕尼黑。

拜仁传奇马特乌斯告诉《Sport 1》:“哈兰德已经在顶级俱乐部的引援名单上了，并且在前锋的位置上名列前茅。在皇马，本泽马已经进去了职业生涯末期，而他的父亲曾在英超踢球，如果他也前往英超，那也会很有趣。”

“他不会为多特蒙德效力一辈子。他会寻求加盟更大的俱乐部，他会得到更高的收入。如果他留在德甲，对他来说只有一个台阶:拜仁。”

马特乌斯补充表扬了哈兰德的潜力:“他和姆巴佩可以追随过去13、14年世界足坛其他伟大球员的脚步。”

“如果莱万多夫斯基考虑结束自己的职业生涯，他可能会在两到三年内接替他在拜仁慕尼黑的位置。但是，莱万多夫斯基现在状态很棒，哈兰德也一样，只要莱万多夫斯基还在为拜仁效力，我就不认为哈兰德会加盟，因为他们无法让哈兰德-莱万多夫斯基同时上场，因为他们会削弱对方的优势。

“拜仁不会考虑卖掉莱万多夫斯基。他将在慕尼黑结束他伟大的职业生涯。只有当莱万多夫斯基离开拜仁后，球队里才会有哈兰德的位置。”

哈兰德的迅速崛起使他在不到三年的时间里从莫尔德的预备队变成了多特蒙德的9号球员。

萨尔斯堡红牛2019-20上半赛季的高光表现让哈兰德成为了全欧洲球队关注的焦点。

在转会到德甲之前，曼联等俱乐部也曾表现出一定的兴趣，但最终他们并没有选择下手，而现在，他用自己的表现证明了这些球队的错误。

哈兰德本赛季总共代表多特蒙德在德甲和欧冠出场22次，斩获了25球4助攻。

他被认为是现代前锋的化身，在进攻三区的时候，他的身体力量和速度以及步伐和杀手本能完美结合在了一起。

许多人相信他和巴黎圣日尔曼巨星姆巴佩一样，都是未来金球奖的有力竞争者，很容易理解他为什么吸引了拜仁等顶级豪门的关注。