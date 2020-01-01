马特乌斯：拜仁可以引进哈弗茨 前提是蒂亚戈和阿拉巴离队

在切尔西处于领先位置的情况下，安联球场的传奇人物希望德国国脚在夏天离开勒沃库森。

洛塔尔·马特乌斯认为凯·哈弗茨有可能在今年夏天转会拜仁慕尼黑，但前提是蒂亚戈和大卫·阿拉巴离队。

在整个2019-20赛季，拜仁一直与这位勒沃库森的组织核心联系在一起。

哈弗茨在海湾球馆度过了又一个精彩的赛季，他帮助彼得·博斯的球队斩获了德甲第五名，还与球队一起闯入了德国杯决赛。

其他球队

这位21岁的球员在上一场对阵巴伐利亚的比赛中打进一球，但却无法阻止勒沃库森在本赛季最后一场国内比赛中以4-2落败。

如果他决定在夏季转会窗口重新打开时离开的话，这也将成为哈弗茨为俱乐部出场的最后一场比赛。

事实上，根据够力足球此前的报道，切尔西在签下这名德国人方面处于领先地位，因为许多追求者都被勒沃库森1亿欧元的标价吓跑了。

与此同时，拜仁有从德甲竞争对手那里挖来最优秀的年轻天才的历史，托马斯·穆勒已经公开表示支持他的同胞转会至巴伐利亚豪门。

马特乌斯希望哈弗茨离开，当如果有“更大的俱乐部”来找他时，而勒沃库森似乎并不排斥将其卖掉，只要有俱乐部愿意满足他们的要价。

德国拜仁传奇告诉天空体育:“如果有一家比勒沃库森更大的俱乐部把钱放在谈判桌上，满足了勒沃库森的要价，那么对我来说，哈弗茨可以选择离队。”

德国冠军球队已经拿出6000万欧元将勒罗伊·萨内从曼城带到了慕尼黑安联球场。

马特乌斯表示，拜仁首席执行官卡尔-海因茨·鲁梅尼格很清楚，在这笔交易之后，球队很难再进行另一笔引援，不过如果蒂亚戈和大卫·阿拉巴被卖掉，球队的财务状况将得到改善，有传闻称多家英超俱乐部对这两人感兴趣。

“鲁梅尼格确切地知道引进哈弗茨需要的花费，在引进萨内之后，这几乎不可能发生。”马特乌斯补充道。

“如果蒂亚戈和大卫·阿拉巴离开俱乐部，拜仁将会得到高额的转会费并剩下他们的薪水，这样一来，或许就足以吸引到这位超级天才了。”