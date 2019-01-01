马特乌斯：库蒂尼奥和莱万是梦幻组合

一名传奇中场说，这两名球员的合作可能会让拜仁深入欧冠。

前德国球星洛塔尔·马特乌斯说，他相信菲利佩·库蒂尼奥和罗伯特·莱万多夫斯基可能是一对“梦幻组合”，因为他认为巴西人是世界上“最全面的9号球员”的完美补充。

库蒂尼奥最近从巴塞罗那租借到拜仁，结束了一段漫长的转会拉锯。

他在上周末战胜沙尔克的比赛中上演了处子秀，在第57分钟替换了托马斯·穆勒。莱万多夫斯基在那场比赛中上演了帽子戏法。

前中场球员马特乌斯表示，他已经看到了足够多的东西，他意识到这两人可能会形成一种引人注目的合作关系，从而带领拜仁深入欧冠。

“库蒂尼奥在沙尔克的30分钟里展示了他精湛的技术，他似乎已经非常高兴地来到了慕尼黑，特别是和罗伯特·莱万多夫斯基一起。”马特乌斯在他的天空体育专栏中说：“这绝对可以成为德国和欧洲的梦想二人组，巴西的魔术脚和世界上最好的前锋。当然，我再重复一遍，因为多年来我一直强调罗伯特对我来说是最好、最全面的9号。”

莱万多夫斯基自2014-15赛季以来一直效力于拜仁，在过去的五个赛季里，他每个赛季都至少打入40球。

此外，在这五个赛季中，他每个赛季都至少出场47次，他已经连续5次代表拜仁夺得德甲冠军。

马特乌斯说，波兰球星莱万多夫斯基在得分和身体健康方面的一致性使他成为世界上最好的前锋。

“他最不可思议的地方是，自从他加盟拜仁以来，他已经为拜仁踢了96%的比赛，这让我意识到他并没有为这些不可思议的数据赚到足够的钱。”马特乌斯说：“一个拥有这样纪录的球员，即使不考虑他的进球，也要比一个只打了50%或60%比赛的球员赚更多的钱。”

拜仁接下来的比赛是周六对美因茨的比赛。