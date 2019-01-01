马特乌斯力劝萨内去拜仁：来了你就是巨星

德甲冠军承认他们想在今年夏天签下这位德国国脚边锋。

洛塔尔·马特乌斯认为勒罗伊·萨内转会到拜仁慕尼黑会是明智的，他说他将成为德甲冠军的新面孔。

萨内在曼城证明了自己的价值，他在过去三个赛季帮助瓜迪奥拉的球队获得了两个英超冠军。

但是这位23岁的球员在上个赛季后半段失去了位置，在一月份之后只参加了5场联赛。

在欧冠四分之一决赛输给托特纳姆热刺的两回合比赛中，萨内只踢了7分钟，这使得他有可能在夏天转会。

拜仁慕尼黑被认为是萨内的潜在下家，俱乐部主席鲁梅尼格承认他的球队正在为这名德国国脚寻找一份协议。

马特乌斯在他的职业生涯中为拜仁和德国效力，他相信转会是有条件的。

“我真的认为拜仁慕尼黑愿意花很多钱，超过8000万欧元(7200万英镑/ 9000万美元)。”马特乌斯告诉ESPN：“在曼城，他在某一方面并不快乐，而曼城准备放弃他。但主要的答案必须来自勒罗伊的理智。他想不想去拜仁慕尼黑?”

如果萨内决定加盟拜仁，马特乌斯相信俱乐部与前主教练的良好关系将有助于转会的实现。

“当他答应的时候，拜仁就会联系曼城。”马特乌斯说：“拜仁慕尼黑的董事会和瓜迪奥拉之间关系很好，我认为他们会找到办法的。”

如果萨内转会到德甲冠军，马特乌斯相信在他的祖国，天空才是他的极限。

“重要的是勒罗伊·萨内必须百分之百地认同拜仁慕尼黑。”马特乌斯说：“然后他将成为德国的一颗巨星，也许是未来几年德国足球最大的门面，因为拜仁愿意在他身上花钱，他可以成为拜仁慕尼黑的新面孔。”

然而，瓜迪奥拉似乎不愿意让萨内离开，他在周三表示，他希望帮助这名边锋在曼城发挥他的潜力。