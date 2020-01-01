马特乌斯：为了欧洲杯 维尔纳应该在莱比锡再踢一年

这位德国传奇认为为了得到稳定的出场机会，维尔纳应该选择再留莱比锡一赛季，下赛季再加盟利物浦。

洛塔尔·马特乌斯警告蒂莫·维尔纳不要在这个夏天加盟利物浦，因为他担心这位莱比锡的能手会在板凳上呆太长时间。

24岁的维尔纳是世界足坛最令人垂涎的前锋之一，本赛季在所有比赛中出场36次，攻入27球。

这名德国国脚与RB莱比锡的现有合同将在2023年到期，不过他的合同中附带了一条6000万欧元的解约金条款，这可能会让他提前离开红牛竞技场。

其他球队

尽管与拜仁传闻甚密，但维尔纳近期在接受采访时明确表示自己更希望转会到国外联赛，目前巴萨、皇马和利物浦都是他的追求者，不过球员本人似乎更愿意前往安菲尔德，投奔自己的同胞克洛普。

马特乌斯认为这名前锋适合于尔根·克洛普的体系，但这位世界杯冠军担心维尔纳的比赛时间会因为穆罕默德·萨拉赫、罗伯托·菲尔米诺和萨迪奥·马内等人的出色表现而受到限制。

“我认为蒂莫在精神和风格上都是一位适合利物浦球员。”这位德国传奇告诉记者。“他是一个非常快速和强壮的球员。他喜欢直来直往，不喜欢控球，而克洛普喜欢这种速度快的进攻球员，不过他必须得到出场时间。”

“在莱比锡，维尔纳有他的位置。他是朱利安·内格尔斯曼体系中固定的一员。但是利物浦是世界上最好的俱乐部之一。他们不仅在英超很强大，在欧冠也是如此。”

“他们有很多非常优秀的球员。当然，维尔纳可以适应利物浦，但是他喜欢踢重要的比赛，他必须在球队中挤掉一些其他优秀的球员，比如马内、萨拉赫和菲尔米诺。”

“我认为当上面三人同时登场时，维尔纳就只能坐在板凳席上，这并不乐观，因为他是一位热爱比赛的球员。”

“所以，也许维尔纳选择在莱比锡再呆一年会更好。你可以看到，这个赛季他进步了很多，不仅仅是在进球的数量上，整体的表现方面也是如此。”

“他可以在未来成为一名利物浦球员，但如果他只能在重要重要比赛中枯坐搬凳，他会很不高兴。”

“因此，如果我是他的经纪人，我会告诉他在莱比锡再呆一年，为2021年代表德国国家队参加欧洲杯做准备。”

“我确信他不会在RB莱比锡结束自己的职业生涯，他很快就会前往英超踢球，但我只希望不是下赛季。”

至少现在，维尔纳需要将把注意力集中在本周末重新开始的联赛上，此前德甲因新型冠状病毒疫情而被迫暂停。目前RB莱比锡在积分榜上排名第三，仅落后领头羊拜仁5分，落后多特蒙德1分，而他们还有9场比赛要踢。

周六在红牛竞技场对阵弗莱堡的比赛中，内格尔斯曼的球队将整装上阵，尽管马特乌斯赢得冠军的可能性不是特别高，但他也承认RB莱比锡在争夺冠军的竞争中处于非常有利的地位。

“弗莱堡没有什么可以失去的，他们在积分榜上很安全，他们本赛季踢得很好。”这位59岁的球员指出。

“但是莱比锡是夺冠大热门，他们仍然有机会赢得德甲。他们已经和拜仁慕尼黑，门兴和勒沃库森踢过两场比赛，所以唯一重要的比赛是在主场对阵多特蒙德。”

“当然，他们还需要指望拜仁与多特犯错丢分，但我认为他们仍有希望赢得冠军。他们在被迫休息前的状态很一般，但依旧只落后5分，并且他们的能力和队内关系也很棒，也没有什么其他人给他们施加额外的压力。”

“当然，他们也只比排名第五的勒沃库森领先3分，所以他们很容易失去欧冠资格，就像赢得冠军一样!”

“但他们是一家运营良好的俱乐部，至少，我希望他们明年能重返欧冠。”