最后三天 马洛塔：还是希望能卖掉伊卡尔迪

阿根廷人整个夏天都被与离开蓝黑军团联系在一起，但是如果要达成协议的话，时间已经不多了。

据国际米兰首席执行官朱塞佩·马洛塔表示，莫罗·伊卡尔迪不在国际米兰一线队的计划中，这家意甲俱乐部仍然希望在周一转会截止日期之前卖掉他们的前队长。

2013年从桑普多利亚转会而来的伊卡尔迪一直希望离开梅阿查，据报道，国际米兰的竞争对手那不勒斯和尤文图斯都在追逐这名26岁的球员。

这位阿根廷前锋上赛季由于合同纠纷被剥夺了队长的职位，他目前的合同还有两个赛季才到期。

他在赛季结束前回到了球队，但俱乐部管理层一直在今年夏天积极兜售这名球员。

国米在锋线上引进了卢卡库，甚至把伊卡尔迪的9号球衣交给了卢卡库，伊卡尔迪则换上了7号球衣。

本周早些时候从红魔租借来的阿莱克西斯·桑切斯为蓝黑军团增加了更多的锋线竞争，并且似乎将伊卡尔迪的顺位进一步压下。

尽管伊卡尔迪的妻子兼经纪人旺达曾暗示这名前锋可能会留下，但在桑切斯到来后，他似乎已经没有办法回到俱乐部了，马洛塔相信在转会截止日期前会达成协议。

“当我们采取行动时，我们带着良知和责任感。”马洛塔告诉全市场网：“俱乐部有责任和权利选择他们的立场。他们必须做出决定。我们当然不是在自我伤害。我们总是尊重我们的球员。在那之后，出现了巨大的困难。只剩三天了，但我仍然希望能以积极的方式解决这个问题。我们不能公开说所有的事情，但我们总是做负责任的事情。”

伊卡尔迪上赛季在意甲出场29次，攻入11球，但在2017-18赛季和2016-17赛季分别打入29球和24球，令人印象深刻。

不管伊卡尔迪的未来如何，马洛塔表示，在转会窗口关闭之前，蓝黑军团不太可能引进任何新面孔。

“我们对我们所做的工作感到满意。”他说：“我们对俱乐部的投资感到高兴和满意。我们很高兴给孔蒂带来了一支出色的球队，所以我认为我们不会再引进任何人。”