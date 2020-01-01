马洛塔：转会传闻影响了劳塔罗 不需要寻回内心的平静

国际米兰CEO再次被问及这位阿根廷球星的未来以及他在俱乐部的状态。

国米首席执行官朱塞佩·马洛塔表示，深陷转会传闻的劳塔罗·马丁内斯必须找到内心的平静，不能让与巴萨的联系继续影响自己。

劳塔罗在2018年离开竞技俱乐部加盟了国际米兰，而一直有消息称，他将在2019-20赛季结束后，告别蓝黑军团转会到巴塞罗纳，与梅西成为俱乐部队友。

阿根廷前锋在3月份意甲因新型冠状病毒疫情停摆之前打入了16粒进球，不过在比赛重启之后，他在6场比赛中只打进了1粒进球，还在周末2比1输给博洛尼亚的比赛中错失了一粒点球。

其他球队

国际米兰首席执行官马洛塔不愿意放走这位22岁的阿根廷前锋，他表示劳塔罗需要重新找回他的注意力，摆脱如今的困境。

“有两个因素需要考虑，一个是球场上的竞争性，另一个则是与转会市场相关，这两个因素同时存在。”马洛塔告诉意大利天空体育。

“国际米兰不想出售像他这样的重要球员，但现在是谣言四起，转会传闻满天飞的时候。”

“我们在上半赛季看到了劳塔罗的伟大之处，这吸引了其他豪门的关注。”

“不过现在，他必须找到平静的心态，以保证在国际米兰阵中的出色发挥，就像他在上半赛季所做的一样。”

马洛塔还表示，国际米兰必须对一月份签下的克里斯蒂安·埃里克森保持耐心，这位丹麦球星自离开热刺加盟国米以来，一直在努力寻找状态。

埃里克森在所有比赛中打入3球，还贡献了2次助攻，目前国米在意甲积分榜上排名第三，落后第二名拉齐奥4分，目前联赛还剩下的8场，他们仅领先状态爆棚的亚特兰大1分。

“埃里克森一月份才刚刚加盟，很明显他的伤病影响了他融入球队，这是肯定的。他是一名伟大的球员，他当然可以贡献更多，我们要对他保持耐心，”

“我们还有8场比赛要踢，还有24分可以争取。本赛季我们在联赛中输掉了4场，这对于志在夺冠的国米来说太多了，但是如果考虑到球队的成长，这并不算多。”

“至于欧联杯，我们将努力去争取。我们不知道其他球队现在的表现如何，但我们必须相信自己。我们为胜利而战，这是我们的一个大目标。”