马洛塔：比达尔能否转会取决于巴尔韦德是否下课

这位国际米兰CEO认为，如果巴萨主教练被解雇，俱乐部将更难签下这名智利中场。

根据马洛塔的说法，阿图罗·比达尔从巴塞罗那转会国际米兰的计划取决于巴尔韦德是否会被解除在诺坎普的主教练职务。

比达尔发现这个赛季很难有固定的出场时间，自从去年夏天弗兰基·德容从阿贾克斯转会到巴萨后，他的出场时间就一直在减少。

这名32岁的球员本赛季在巴萨19场西甲比赛中只首发了4场，尽管他与巴萨的合同将在2021年到期，但他有可能在本月离开俱乐部。

国际米兰一直被认为是这名智利国脚最有可能的下一个目的地，球员有可能与前尤文图斯主教练安东尼奥·孔蒂重聚。

然而，国际米兰的首席执行官马洛塔并不确定，如果巴尔韦德最终离开巴萨，这笔交易是否会被推翻，因为这名西班牙人的压力还在继续增加。

周四在沙特阿拉伯举行的西班牙超级杯半决赛中以2-3不敌马德里竞技后，又有新的呼声要求解雇巴尔韦德。

马洛塔在接受意大利广播电台采访时谈到了国际米兰追逐比达尔的最新进展，他说：“这取决于很多因素。他是我们感兴趣的球员，但我认为目前巴萨的教练有被解雇的风险，所以情况取决于此。”

够力足球了解到巴萨并没有打算在巴尔韦德的合同到期之前让他走人，而他的合同将在赛季末到期。

这位55岁的主教练还可以选择延长他的任期一年，他已经表达了继续为俱乐部事业奉献一切的愿望。

如果蓝黑军团继续他们目前的发展轨迹，他们有机会取代尤文图斯成为冠军，马洛塔承认这样的壮举将是意大利足球史上“杰出的转折时刻”。

他补充道：“这肯定是一个杰出的转变时刻。重要的是我们最终能以积分榜榜首结束赛季，即使尤文图斯有能力在我们之前。如果尤文图斯输了，国际米兰将会赢得意甲。”