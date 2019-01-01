马洛塔承认报价卢卡库：给曼联的报价公平且重要

蓝黑军团CEO证实他的俱乐部对红魔前锋提出了他认为合理的报价。

国际米兰首席执行官朱塞佩·马洛塔表示，国米对卢卡库的报价“公平且重要”，他们不会被迫为这名曼联前锋支付过高的价格。

卢卡库看起来注定要离开老特拉福德，因为这名前锋的踢球风格似乎对主教练索尔斯克亚没有吸引力。

在去年12月索尔斯克亚取代穆里尼奥后，比利时国脚在上赛季排在拉什福德后面，引发了转会传闻。

安东尼奥·孔蒂毫不掩饰他对这位前埃弗顿球星的渴望——由于伤病他没有参加曼联的季前热身赛——马洛塔在周一证实了他的报价。

但是在传闻曼联拒绝了报价并要求8000万英镑(8800万欧元)后，国米似乎没有准备好支付巨额。

在接受意大利天空体育的采访时，马洛塔说:“很明显，在某些情况下(俱乐部)对球员的要求确实很高，比如卢卡库。我们提出了一个公平而重要的报价，尊重球员的价值。我们会监控局势，但我不想失去平衡。今年转会窗口很长。行动并不像过去几年那样仓促。我们会谨慎地根据财务和经济能力评估机会。然而，我们必须尊重金融公平竞争的参数。但我们必须抓住机遇。我们有信心。”

卢卡库上赛季代表曼联出场45次，打进15球，在32场英超联赛中打进12球。

国米也把目光放在了罗马中锋哲科身上，孔蒂希望增加自己的锋线选择，他希望国米能用3-5-2阵型和两名中锋组合。

目前，由于毛罗·伊卡尔迪在上赛季与俱乐部的公开争吵后就被排除在外，21岁的劳塔罗·马丁内斯是孔蒂计划中唯一的一名成年的正印中锋，而意大利人则在季前赛中使用边锋伊万·佩里西奇作为前锋。