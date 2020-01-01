马洛塔：国米确实有意托纳利 但还没和布雷西亚进行谈判

在周三6-0大胜布雷西亚的圣西罗比赛之前，马洛塔被问及国际米兰的引援目标托纳利。

国际米兰首席执行官朱塞佩·马洛塔表示，国际米兰还没有和布雷西亚讨论过签下中场球星托纳利的问题。

托纳利在布雷西亚的表现引起了人们的高度关注——意大利人吸引了意甲卫冕冠军尤文图斯、国际米兰、曼联、曼城和巴塞罗那的兴趣。

而根据媒体此前的报道，国际米兰将从布雷西亚引进托纳利，据悉他们已经和这位20岁的球员达成了一份5年的合同，而意大利媒体经常将其比作意大利的皮尔洛。

其他球队

不过这家中资俱乐部的掌舵人马洛塔在接受DAZN采访时否认了这一切：“他是比赛中发挥最好的年轻球员，所以这是一个能给国米带来帮助和未来的年轻人。”

“不仅仅是我，意大利足球的所有球迷都很喜欢托纳利。”

“不过他仍然是布雷西亚的一员，我们还没有和他们讨论过这一转会，尽管我们和切利诺之间拥有良好的关系。”

在2018-19赛季布雷西亚从意乙升级到意甲的过程中，托纳利发挥了关键作用，而在本赛季，这位年轻人延续了自己出色的表现，在意甲打入一球，并贡献了五次助攻。

根据够力足球此前了解到的一些情况，这名年轻的意大利国脚将追随阿什拉夫·哈基米的脚步加盟国际米兰。