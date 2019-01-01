尴尬了 马洛塔回击旺达：国米没说让伊卡尔迪留下

俱乐部主管承认他对阿根廷人的妻子对媒体所说的潜在转会感到失望。

国际米兰主管马洛塔对伊卡尔迪的经纪人旺达·娜拉最近的言论表示“愤怒”，旺达暗示这名前锋已经被邀请留在俱乐部。

由于球员阵营和俱乐部高层之间的公开争吵，伊卡尔迪被剥夺了队长的职务，被踢出一队，他的球衣号码被给了新签入的罗梅鲁·卢卡库。

所有迹象都表明这名阿根廷前锋将离开，但随着转会截止日期的临近，目前还没有找到新的俱乐部，而伊卡尔迪的妻子兼经纪人旺达周日表示，俱乐部主席已经通知这名球员留下。

旺达在Mediaset电视台的节目《Tiki Taka》中说:“孔蒂现在不让伊卡尔迪上场，但他可能会让他上场。我什么也没等。也许有人叫他留下来。谁?也许是经营俱乐部的那个人。我们在那不勒斯有很多朋友。这是真的，他对每一个不是国际米兰的目的地都说不。从夏天开始，每个人都知道他的选择，这对任何一支表现出兴趣的球队来说都是如此。在我看来，他最终会留在国米。他不相信国米生涯已经结束了。我不知道会发生什么，但我知道转会市场开放时他说的话。他始终如一。世界上没有任何球员会拒绝这样的报价，但是他为国米说了不。”

然而，俱乐部首席执行官马洛塔否认了这些说法，并承认他对旺达的言论感到失望。

“我们对旺达·娜拉的评论感到些许愤怒，无论是在时间上还是在方法上，”马洛塔告诉DAZN：“我也可以断然否认俱乐部有人让伊卡尔迪留在国米，尤其是国米主席张康阳。国米所采取的策略是精确的，我们在正确的时间框架内进行了清晰的沟通。我们会一直这样下去，在国米没有人能改变这种大家都认同的方式。”