尴尬了 马洛塔回击旺达：国米没说让伊卡尔迪留下
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国际米兰主管马洛塔对伊卡尔迪的经纪人旺达·娜拉最近的言论表示“愤怒”，旺达暗示这名前锋已经被邀请留在俱乐部。
由于球员阵营和俱乐部高层之间的公开争吵，伊卡尔迪被剥夺了队长的职务，被踢出一队，他的球衣号码被给了新签入的罗梅鲁·卢卡库。
所有迹象都表明这名阿根廷前锋将离开，但随着转会截止日期的临近，目前还没有找到新的俱乐部，而伊卡尔迪的妻子兼经纪人旺达周日表示，俱乐部主席已经通知这名球员留下。
旺达在Mediaset电视台的节目《Tiki Taka》中说:“孔蒂现在不让伊卡尔迪上场，但他可能会让他上场。我什么也没等。也许有人叫他留下来。谁?也许是经营俱乐部的那个人。我们在那不勒斯有很多朋友。这是真的，他对每一个不是国际米兰的目的地都说不。从夏天开始，每个人都知道他的选择，这对任何一支表现出兴趣的球队来说都是如此。在我看来，他最终会留在国米。他不相信国米生涯已经结束了。我不知道会发生什么，但我知道转会市场开放时他说的话。他始终如一。世界上没有任何球员会拒绝这样的报价，但是他为国米说了不。”
然而，俱乐部首席执行官马洛塔否认了这些说法，并承认他对旺达的言论感到失望。
“我们对旺达·娜拉的评论感到些许愤怒，无论是在时间上还是在方法上，”马洛塔告诉DAZN：“我也可以断然否认俱乐部有人让伊卡尔迪留在国米，尤其是国米主席张康阳。国米所采取的策略是精确的，我们在正确的时间框架内进行了清晰的沟通。我们会一直这样下去，在国米没有人能改变这种大家都认同的方式。”