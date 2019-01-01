马拉多纳辩称没有健康问题：我没有正在死去

这位世界杯冠军减轻了人们对他身体状况的担忧，同时也透露他计划在真的去世后将财产捐给慈善机构。

迭戈•马拉多纳坚称自己“非常健康”，尽管他的女儿声称，这位Gimnasia的主教练的“内部正在死亡”。

曼城前锋塞尔吉奥·阿圭罗的前妻吉安尼娜·马拉多纳上周在社交媒体上公开表达了对父亲健康状况恶化的担忧。

30岁的她写道：“他不是因为身体的决定而死亡，是因为他的内心而被杀害，但他自己却没有意识到。”

“我不相信正常的参数，但这远远不是他应得的现实。为他祈祷。拜托！谢谢你！”

她在另一个帖子中补充道：“你还记得可以和一头巨大的狮子合影的动物园吗？”

“你可以去它的笼子里‘拥抱’它。他们把它困住了，否则就不可能驯服那头野兽了。

“任何与现实相似的地方都纯粹是巧合。”

这位阿根廷传奇人物表示，他不确定女儿“想说什么，也不知道她是怎么理解的”，但他并不认同女儿对他身体健康的担忧。

马拉多纳周二在Instagram上发布了一段视频，他希望向公众保证他“根本没有死去，我睡得很安稳是因为我在工作”。

他补充道：“随着年龄的增长，人们更担心的是你会留下什么，而不是你在做什么。”

“我告诉每个人，我不会给他们留下任何东西，我会捐出去。我这辈子赚的钱，我都准备捐出去。”

“现在，我非常健康，非常健康”。

这位前巴塞罗那和那不勒斯的超级巨星目前担任Gimnasia 的主教练。

马拉多纳上周登上了报纸头条，因为他坐在球场边上一张豪华的王座般的扶手椅上，看着自己的球队4比0大胜纽维尔的老男孩队。

自从他挂靴以来，他的健康问题一直困扰着他，有段时间里他一直在与酗酒和滥用药物作斗争。