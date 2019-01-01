马拉多纳：波切蒂诺该执教世界上最大的球队

在拒绝回到阿根廷豪门的同时，这位传奇前锋提名前热刺主帅回到祖国。

迭戈·马拉多纳希望前托特纳姆热刺主帅毛里西奥·波切蒂诺能执掌“世界上最大的球队”博卡青年。

自从上个月被英超热刺解雇后，波切蒂诺一直与曼联、阿森纳和拜仁慕尼黑联系在一起。

阿根廷超级联赛球队拉普拉塔体操与击剑的主教练马拉多纳提名波切蒂诺返回祖国并领导博卡，后者在古斯塔沃·阿尔法罗辞职后正在寻找新教练。

12月博卡和阿根廷的传奇球员罗曼·里克尔梅当选副主席后重返俱乐部，马拉多纳被问及是否会在两届任期后重返球队。

“我不会去博卡…因为我重申我不同意那些将要管理俱乐部的人。”马拉多纳告诉Ole：“主席豪尔赫·阿莫·阿迈尔已经在那里了，这是一场灾难，他身边的是相信能搞定一切的副主席马里奥·佩戈里尼。”

“至于罗曼…俱乐部不是在更衣室内运作。这比停球、传球或踢任意球要难得多。”

“博卡需要一名技术人员去感受博卡。坐在那张椅子上不容易。最棒的是马拉多纳（笑）。但现在我不去了，在某个时刻它发生了。但我喜欢毛里西奥·波切蒂诺。你必须给他打电话，说服他来领导世界上最大的球队。”

马拉多纳补充说：“我想以最好的方式结束比赛。首先我想拯救体操（免于降级），然后我们再看。”

博卡在超级联赛中排名第二，落后阿根廷青年人一分，而拉普拉塔体操在24支球队中排名第21。