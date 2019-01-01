马拉多纳：如果曼联需要一个主教练 那就是我

阿根廷传奇球星马拉多纳称他可以为曼联带回昔日荣光。

迭戈·马拉多纳称他是曼联的真命天子，这位阿根廷传奇人物声称他可以带领球队重拾昔日辉煌。

马拉多纳目前在墨西哥乙级联赛执教多拉多斯队，此前他在连续两个赛季中都未能升级。

与此同时，曼联目前由索尔斯克亚执教，索尔斯克亚在赛季中期临时接替了穆里尼奥的位置，之后得到了正式的职位。

但马拉多纳表示，如果有机会执教曼联，他相信自己能够把奖杯带回老特拉福德。

“如果曼联需要一个教练，我就是那个人。”他告诉《442》：“我知道他们在世界各地销售很多球衣，但他们也需要赢得奖杯。我可以为他们做到这一点。”

在接手多拉多斯队之前，马拉多纳曾在2008年至2010年间执教阿根廷队，之后又执教阿联酋的阿尔瓦斯和富查伊拉。

这位前那不勒斯球星很快解释了一名球员对曼联的重建至关重要，而另一名球员则不然。

“在曼联我喜欢安德·埃雷拉。保罗·博格巴?工作不够努力，”他说：“我在老特拉福德踢球(1983/84年优胜者杯四分之一决赛)。那种声音就像糖果盒球场。”

当他在争取曼联的职位时，马拉多纳承认他已经成为曼城的球迷，这是一个由他的前女婿效力的俱乐部。

塞尔吉奥·阿圭罗曾与马拉多纳的小女儿吉安尼娜·马拉多纳结婚，马拉多纳承认自己仍然是曼城的球迷。

“长久以来，曼联一直是我最喜欢的英格兰球队。弗格森执教下有如此多出色的球员和一支出色的队伍。但现在我不得不说曼城。我知道你不应该那样改变，但那是因为昆(阿圭罗)。我们经常说话，他在一支非常好的球队里踢球。”