马拉加主教练因社媒露骨视频遭俱乐部解雇

西班牙俱乐部在双方未能就主教练离开的问题上达成一致后，依据纪律缘由做出了决定。

由于社交媒体上一段关于马拉加主教练维克多·桑切斯·德尔阿莫的露骨视频被曝光，他被俱乐部解雇了。

这名43岁的教练周二被这家西乙俱乐部停职，等待调查结果。

据称维克多是被勒索的，这位前皇家马德里和西班牙中场声称他是勒索事件的受害者。

马拉加周六宣布，他们试图与维克托达成“友好分手”的协议，但无法达成一致后以纪律为由解雇了他。

塞尔吉奥·佩利塞(Sergio Pellicer)将接管一队，同时俱乐部将决定维克多的永久继任者。

俱乐部的一份声明说：“马拉加足球俱乐部（MCF）已经尽了最大的努力，试图通过与维克多·桑切斯·德尔阿莫的紧张谈判友好地解决这一问题。”

“然而，尽管俱乐部做出了持续不断的努力，我们还是无法达成友好分手。”

“因此，MCF已根据适用的条例，以纪律理由决定解雇维克多·桑切斯·德尔阿莫。”

“MCF已经做出决定，考虑到最近的事件对机构造成的严重损害，旨在尽量减少对团队和整个MCF组织的影响。”

“在任命新教练之前，塞尔吉奥·佩利塞将担任一线队教练。”

在维克多被解雇之前，西班牙皇家足球协会(RFEF)主席路易斯·鲁比亚莱斯(Luis Rubiales)曾发誓，如果维克多被解雇，他将为其提供一份工作。

“在得知维克多·桑切斯·德尔阿莫的事件之前，我已经两个月没有上Twitter了。”他告诉《国家报》(El Larguero)。

“我尊重马拉加，但据报道，他们的所作所为是犯罪。如果他失业了，我将邀请他来RFEF就职。”

“我会和(RFEF的体育主管，何塞·弗朗西斯科)莫利纳谈谈，我们会在足协为他找到一份专业的工作。我们将敞开大门。”

马拉加目前在西班牙乙级联赛中排名第16，而在过去的四场比赛中，他们都没有获胜。”

下周二他们将在联赛中面对庞菲拉迪娜，届时，他们希望用自己在球场上的出色表现来平息近来场外的争议。