马德里只配排最后？齐祖：太吵了 支持就完事了

皇马主帅齐达内并不打算就贝尔在威尔士战胜匈牙利晋级欧洲杯正赛后的一些争议表现苛责这名边锋。

因为小腿出现伤情，贝尔在10月5日后就再没有为皇马有过出场纪录。但本轮国家队比赛日，他在威尔士与阿塞拜疆和匈牙利的比赛中都首发出场，并且帮助球队如愿晋级2020年欧洲杯正赛。

在2-0战胜匈牙利的比赛后，贝尔与国家队队友们一起庆祝时使用的一面威尔士国旗上，赫然写有“威尔士，高尔夫，马德里”的字样，正对应了皇马前射手米亚托维奇质疑贝尔对俱乐部不够尽心的一番言论。这也让西班牙媒体和球迷一片哗然，认为威尔士人对不起在伯纳乌领到的高薪。

不过作为皇马主帅的齐达内并不打算深究这一做法。在新闻发布会上，法国人说道：“我想，贝尔的举动带来了太多的纷纷扰扰，真正应该做的，包括我作为主帅，他作为球员，是专注于足球本身。现在已经有点过分了。”

“球员前往国家队，并且能够为国出战，然后返回俱乐部。我只看竞技表现，不会关注外界的评论。我对外界毫无兴趣。”

“我的说法一直都是一样的。当你看到他为俱乐部和球迷做出的贡献，进到球场的人必须清楚他是我们中的一员，球迷们必须支持他。”

“我认为他是那种能起决定性作用的球员，我就是这样想的。如果有些事情没有发生在他身上，他会是一位非常非常关键的球员。但有些时候就是发生在他身上了，当然，必须伤病，那情况就不一样了。但我还是要指望着贝尔的。”

威尔士人此前一直被批评无法融入球队，但齐达内并不认为，皇马对于30岁的贝尔来说是一种负担。

有记者提问贝尔是否在威尔士国家队踢得更为开心，齐达内给出了否定的答案：“我不这样认为。这可能是语言的关系，这是唯一的解释。”

“他在欧冠决赛为皇马打入进球的时候看起来就非常开心。他在马德里也是如此。这只是语言的问题，在更衣室里，他一切都好。”

返回马德里后，贝尔已经重新加入了球队的训练。本周六，他们将要与目前排名积分榜第5位的皇家社会碰面，能否夺取领头羊的位置，此役的胜负就显得尤为关键。目前他们与巴尔韦德的球队积同分，以净胜球劣势屈居第二。