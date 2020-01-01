马尔蒂尼：若我们拿到欧冠席位 伊布会自动续约

如果红黑军团能在五月底进入意甲前四的话，瑞典人将会留在圣西罗。

兹拉坦·伊布拉希莫维奇在与AC米兰的合同中有一项条款，如果球队获得了欧冠资格，他将自动与AC米兰续签2020-21赛季的合同。

今年一月，瑞典人在效力洛杉矶银河队的美国职业足球大联盟后，第二次来到圣西罗俱乐部，并在9场比赛中攻入3球，助攻1次。

其他球队

自从他回归以来，俱乐部的命运有了明显的改善，他们唯一的一次失利是在德比中输给了国米，虽然那场比赛他们曾一度以2-0领先。

这一点已经在他们的联赛排名中得到了证实，在周六1-1战平佛罗伦萨之后，红黑军团的排名从第11位上升到第7位。在这场比赛中，伊布拉打进了一个精彩的个人进球，但由于VAR这个进球被吹掉了。

如果米兰继续在积分榜上保持上升的势头，确保联赛排名位于前四并重返冠军联赛，伊布的合同将自动续签。

米兰技术总监马尔蒂尼向意大利天空体育解释说：“我们有一份为期六个月的合同，其中包括自动续约条款，如果我们拿到了冠军联赛的席位。否则，我们就得和他坐下来再谈一谈。”

“和伊布的话，必须有一个开放的对话，这是存在的，否则他就不会来了。”

与此同时，马尔蒂尼，他的球队落后排名第四的亚特兰大9分，否认了拉尔夫·兰尼克可能取代斯特凡诺·皮奥利成为红黑军团主教练的传言。

“我从来没有联系过他，根据我的看法，他不是我们团队的合适人选。”他说。

然而，他对球场上的情况并不完全满意。

“不幸的是，我们只得了一分，因为比赛在我们的控制之下，我们比佛罗伦萨踢得更好。但是在对手只剩10人的情况下，我们不知道该如何处理这种情况。”他在周六的比赛后这样说道，随后他成为在意大利中最新一个抨击VAR的人士。

“这有点让人恼火，因为在这种情况下，VAR没有呼叫裁判判罚点球，这让人很困惑。两年前，我更确定什么是点球，什么不是点球。如果这是一个点球，那我真的不知道现在发生了什么。”

米兰要到下周日主场迎战热那亚才会重新回到联赛中。