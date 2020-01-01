马尔蒂尼：朗尼克不适合执教AC米兰

目前在AC米兰管理层任职的小马尔蒂尼认为，德国名帅朗尼克不适合执教“红黑军团”。

《米兰体育报》日前透露，AC米兰管理层对于下赛季选帅的目标出现分歧，CEO伊万-加奇迪斯认为德国名帅拉尔夫-朗尼克是合适的人选，但名宿小马尔蒂尼却有其他心仪的目标。

朗尼克目前是知名功能饮料巨头红牛集团的体育和足球发展主管，曾在1997-2011年间先后率领乌尔姆、斯图加特、汉诺威96、沙尔克04（两度）以及霍芬海姆征战德甲。

自2012年夏天开始至去年夏天，这位61岁名帅先后在红牛集团关联的萨尔茨堡红牛以及RB莱比锡担任过体育总监以及主教练的职务。

其他球队

然而朗尼克的执教经历却无法打动小马尔蒂尼，目前担任AC米兰技术总监的后者在接受意大利天空体育的采访时表示：“老实说，恕我直言，我认为他不适合执教我们。”

据了解，小马尔蒂尼属意的人选是前任主帅阿莱格里，阿莱格里曾在2010年6月至2014年1月执教过AC米兰，并且为球队赢得了截至目前最后一座意甲冠军奖杯（2010-11赛季）。

不过，赋闲在家的阿莱格里目前仍然与尤文图斯有合同关系，而且“斑马军团”有意召回他取代目前带队成绩不如预期的现任主帅萨里。

在上周末“米兰德比”中落败后，AC米兰目前仅排名意甲第10，落后欧冠区多达10分。