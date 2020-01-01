马尔蒂尼：我不认识朗尼克 他必须学会如何尊重

这位AC米兰传奇再次抨击了朗尼克，他认为这位德国教头的某些言论缺乏尊重。

保罗·马尔蒂尼告诉拉尔夫朗尼克“要学会尊重的概念”，在此之前，这位前莱比锡教练曾对他在AC米兰工作所需要的某些权力发表了评论。

有报道称，兰尼克将在红黑军团担任一个独特的职位，他将同时担任俱乐部主帅和体育总监。

这样的重组不会给技术总监马尔蒂尼和主教练皮奥利留下任何位置，而今年早些时候，俱乐部高管博班就因CEO加齐迪斯私下接触朗尼克的问题而被解雇。

其他球队

朗尼克曾先后担任过斯图加特、沙尔克04和RB莱比锡主帅，目前他则是红牛集团运动和发展主管。在上周接受媒体采访时，朗尼克表示如果要他执掌米兰，必须要保证自己得到权力保证。

马尔蒂尼在接受意大利安莎通讯社的采访时，对朗尼克的言论持悲观态度，并发表了惊人的言论。

“我不认识朗尼克，从没和他有过谈话。我不知道他的说法是基于什么基础上的，因为我从来没有被俱乐部告诉过任何事情。”

“然而，在我看来，有些事情必须被考虑。事实上，这位德国教练在谈到在体育和技术领域拥有完全的管理权力时，是在侵犯其他专业人事的领域。”

“我想我可以给他一些建议，在学习意大利之前，他应该学会什么是尊重。他需要知道什么才是同事之间的关系，那种无论遇到什么困难都能互相帮助，一同寻找解决办法的关系。”