马尔科姆接班梅西已无望 下一站或是热刺

尽管在巴萨过的不如意，马尔科姆依旧不缺下家，英超劲旅热刺或成他的下一站。

去年夏天，热刺出人意料的没有引进任何新援，而在数天前，球队主帅波切蒂诺也证实在财政政策的限制下，“白百合”一月份同样不会做出大手笔引援。

不过屋漏偏逢连夜雨，热刺官方此前证实队内头号射手哈里凯恩将伤停至3月初，与此同时，“亚洲一哥”孙兴慜也将因亚洲杯而缺席至2月份。面对这种情况，波切蒂诺的球队势必要要在冬窗引进一名新的锋线球员。因此，在巴萨过得并不如意的巴西小将马尔科姆进入了他们的视线。

根据西班牙媒体《世界体育报》的最新报道，双方俱乐部正在就马尔科姆转会一事进行艰难谈判，有望在本月底达成正式协议。

巴萨引进马尔科姆的过程堪称闹剧，原本这位巴西年轻人确认将前往意大利赛场，罗马俱乐部甚至已经进行了官宣。但红蓝军团在最后时刻的介入改变了这一切，最后以4100万欧元的价格将其带至诺坎普。

令人遗憾的是，马尔科姆的能力～并没能征服主帅巴尔韦德。半个赛季以来，这位巴西U23国脚只代表球队在各项赛事中只出场8次，其中有2次首发，只收获了2粒进球。

据悉这笔交易目前正在有条不紊的推进中，马尔科姆将以租借的形式效力热刺半个赛季，而在赛季末，“白百合”则必须将其正式买断。而这一买断金额，就是讨论的焦点问题。

从技术层面来说，马尔科姆融入热刺并不困难。作为一名左脚打右边路的边锋，这名巴西小将拥有不错的进攻能力，盘带、传中以及持球推进等都有着自己的特点。与此同时，他还拥有着不错的脚法，能够增加球队角球与任意球的套路，有时也能依靠自己惊人的远射能力，经常在内切后直接选择大力攻门。

马尔科姆最大的问题在于球商一般，经常在进攻中出现糟糕选择。虽然在法甲时的过人数据不错，但大多是横向移动以拉扯出射门空间。此外，马尔科姆身高只有171cm，爆发力与速度并不出众，总体来说身体素质一般，能否适应大开大合的英超联赛，也未可知。

当然，作为一家优秀的俱乐部，热刺当然不会把所有鸡蛋都放在一个篮子里，有法国媒体指出里昂前锋费基尔也在他们的考察范围之内。