马尔基西奥：迪巴拉是尤文历史前五的十号球员

前斑马军团中场相信阿根廷人是穿上俱乐部最著名球衣号码的最出色的球员之一。

马尔基西奥相信保罗·迪巴拉是穿上尤文图斯10号球衣的最佳球员之一。

亚历山德罗·德尔·皮耶罗、罗伯托·巴乔和米歇尔·普拉蒂尼等人在斑马军团的历史上都曾穿过这件传奇球衣，它被认为是世界足球史上最伟大的荣誉之一。

迪巴拉在夏天几乎失去了这件球衣，他几乎离开了安联球场，曼联和热刺都希望出价签下他。

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但是在毛里齐奥·萨里的带领下，他这个赛季已经有所反弹，打进11球，贡献11次助攻帮助尤文在三条战线取得成功。

马尔基西奥对迪巴拉状态的好转印象深刻，并且认为他没有辜负自己的期望。

“保罗是尤文历史上排名前五的10号球员之一。”他告诉DAZN。

“我对罗德里戈·本坦库尔的进步进步印象深刻，我对迪巴拉的复苏感到高兴。他向我们展示了他是一个真正的冠军。”

克里斯蒂亚诺·罗纳尔多在马尔基西奥离开的时候加入了俱乐部，意大利人说他希望有机会和他一起踢球。

“我当然想和罗纳尔多一起踢球。”马尔基西奥补充道：“在那个夏天，很多人告诉我，我不能在他到来的那一刻就离开，但是他们的生活选择不能与球员的到来联系在一起。”

“正是克里斯蒂亚诺的美丽成就了尤文。他提高了一个团队的标准，而这个团队已经知道如何做到这一点。”

他还谈到了安东尼奥·孔蒂对他职业生涯的影响，这名前尤文主帅现在是国际米兰的主教练。

“他是我职业生涯中最重要的教练之一，他不仅对我很重要，对每个人都很重要。他是那个在黑暗的岁月里为我们找回了尤文图斯灵魂的人，是他让我们不仅在球场上赢了球。”