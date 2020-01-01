马尔基西奥：迪巴拉是尤文历史前五的十号球员
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马尔基西奥相信保罗·迪巴拉是穿上尤文图斯10号球衣的最佳球员之一。
亚历山德罗·德尔·皮耶罗、罗伯托·巴乔和米歇尔·普拉蒂尼等人在斑马军团的历史上都曾穿过这件传奇球衣，它被认为是世界足球史上最伟大的荣誉之一。
迪巴拉在夏天几乎失去了这件球衣，他几乎离开了安联球场，曼联和热刺都希望出价签下他。
但是在毛里齐奥·萨里的带领下，他这个赛季已经有所反弹，打进11球，贡献11次助攻帮助尤文在三条战线取得成功。
马尔基西奥对迪巴拉状态的好转印象深刻，并且认为他没有辜负自己的期望。
“保罗是尤文历史上排名前五的10号球员之一。”他告诉DAZN。
“我对罗德里戈·本坦库尔的进步进步印象深刻，我对迪巴拉的复苏感到高兴。他向我们展示了他是一个真正的冠军。”
克里斯蒂亚诺·罗纳尔多在马尔基西奥离开的时候加入了俱乐部，意大利人说他希望有机会和他一起踢球。
“我当然想和罗纳尔多一起踢球。”马尔基西奥补充道：“在那个夏天，很多人告诉我，我不能在他到来的那一刻就离开，但是他们的生活选择不能与球员的到来联系在一起。”
“正是克里斯蒂亚诺的美丽成就了尤文。他提高了一个团队的标准，而这个团队已经知道如何做到这一点。”
他还谈到了安东尼奥·孔蒂对他职业生涯的影响，这名前尤文主帅现在是国际米兰的主教练。
“他是我职业生涯中最重要的教练之一，他不仅对我很重要，对每个人都很重要。他是那个在黑暗的岁月里为我们找回了尤文图斯灵魂的人，是他让我们不仅在球场上赢了球。”