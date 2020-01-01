马尔基西奥：我告诉过博格巴回到曼联是错误的

这位法国人在尤文的前队友表示自己曾在2016年夏天告诉过他，如果非要转会，他应该去西班牙而不是英格兰。

马尔基西奥表示，自己曾在2016年夏天警告过博格巴，不要选择重回曼联，他认为法国人离开尤文重返老特拉福德是一个错误的选择。

曼联以破纪录的8900万英镑转会费将博格巴从都灵带回了曼彻斯特，他们认为这位法国球星能够帮助穆里尼奥在梦剧场获得成功。不过很遗憾，这位回到熟悉环境的顶级中场并没有成为俱乐部的守护神，也没有把球队带到更高的境界。

马尔基西奥曾经告诫过这位自己在尤文图斯的中场搭档，回到英格兰是一种错误，不过这一切都被博格巴忽略了。现在，这位前意大利国脚希望能够说服博格巴，让他回心转意重回斑马军团。

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马尔基西奥在接受《全市场》采访时表示：“如果博格巴选择回到尤文图斯，我会很高兴。我之前告诉过他，回到曼彻斯特是错误的，如果他真的想转会，他应该选择西班牙。”

“回到都灵的他能给尤文图斯带来很多，因为斑马军团需要像他这样的中场:他是一个伟大的职业球员。”

根据媒体的报道，尤文目前正在寻找一位极具创造力的新中场，马尔基西奥承认，萨里的球队在这方面确实还有改进的空间。

“尤文图斯已经有了最好的防守与进攻球员，但他们的中场还有所不足。本赛季，他们的中场遭遇了一些困境，比如伤病和离队，皮亚尼奇扛着球队前行直到一月份，他之前一直表现得很棒。除了他之外，我还很喜欢本坦库尔，他是一名仍在成长中的球员。”