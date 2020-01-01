马尔基尼奥斯：梅西很出色 内马尔渴望击败巴萨
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Getty/Goal
马尔基尼奥斯已经澄清了有关梅西和巴黎圣日耳曼的谣言，承认巴塞罗那超级球星是一名“杰出的球员”。
2013年至2017年，内马尔曾在诺坎普球场与梅西并肩踢过球。本月初，内马尔在欧冠以3-1战胜曼联的比赛中表现出色，这让他有可能将这位前队友带到法国的传言更加激烈。
马尔基尼奥斯现在表达了他对梅西的钦佩，同时拒绝排除阿根廷国脚2021年加盟巴黎圣日耳曼的可能性。
“我们拭目以待。有时我们是国家队和俱乐部的竞争对手。梅西是一名杰出的球员。”巴西后卫告诉beIN Sports：“我们都知道他的能力，我们将会看到发生什么。”
梅西将在欧冠淘汰赛阶段遇到他的潜在买家，巴萨将在16强中面对巴黎圣日耳曼，这是他们在2016-17赛季逆转法甲冠军之后的第一次交锋。
“这是一场很棒的比赛。这是一个出色的对手，也是一个出色的挑战。我们期待一场出色的战斗，我们必须为这场比赛做好准备。”他说：“我们看到了抽签；对手已经不多了，我们已经准备好迎接任何对手的出现。”
三年前，内马尔帮助巴萨战胜巴黎圣日耳曼，但马尔基尼奥斯说，他的同胞决心在2月的比赛中发挥同样的作用。
“球队在主场发生了很大的变化。我们有了更多的成熟，环境就会有很大的不同。内马尔当时伤害了我们。”他补充道：“现在他和我们在一起，他真的很想踢这场比赛，让我们赢。”