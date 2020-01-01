马尔基尼奥斯：梅西很出色 内马尔渴望击败巴萨

这位巴西后卫对于这位六次金球奖得主在诺坎普的未来发表了自己的看法。

马尔基尼奥斯已经澄清了有关梅西和巴黎圣日耳曼的谣言，承认巴塞罗那超级球星是一名“杰出的球员”。

2013年至2017年，内马尔曾在诺坎普球场与梅西并肩踢过球。本月初，内马尔在欧冠以3-1战胜曼联的比赛中表现出色，这让他有可能将这位前队友带到法国的传言更加激烈。

马尔基尼奥斯现在表达了他对梅西的钦佩，同时拒绝排除阿根廷国脚2021年加盟巴黎圣日耳曼的可能性。

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“我们拭目以待。有时我们是国家队和俱乐部的竞争对手。梅西是一名杰出的球员。”巴西后卫告诉beIN Sports：“我们都知道他的能力，我们将会看到发生什么。”

梅西将在欧冠淘汰赛阶段遇到他的潜在买家，巴萨将在16强中面对巴黎圣日耳曼，这是他们在2016-17赛季逆转法甲冠军之后的第一次交锋。

“这是一场很棒的比赛。这是一个出色的对手，也是一个出色的挑战。我们期待一场出色的战斗，我们必须为这场比赛做好准备。”他说：“我们看到了抽签；对手已经不多了，我们已经准备好迎接任何对手的出现。”

三年前，内马尔帮助巴萨战胜巴黎圣日耳曼，但马尔基尼奥斯说，他的同胞决心在2月的比赛中发挥同样的作用。

“球队在主场发生了很大的变化。我们有了更多的成熟，环境就会有很大的不同。内马尔当时伤害了我们。”他补充道：“现在他和我们在一起，他真的很想踢这场比赛，让我们赢。”