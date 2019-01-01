马尔基尼奥斯：我想成为世界足坛最佳后卫

这位25岁的球员概述了他的长期目标，并表示他可以在巴黎圣日耳曼度过他的职业生涯。

巴黎圣日耳曼球员马尔基尼奥斯表示，他希望成为世界上最好的后卫。

这位25岁的巴西国脚自从从罗马签下后，已经在王子公园俱乐部呆了6年，并一直被认为是足球比赛中最出色的防守球员之一。但他希望继续前进，成为世界上最伟大的球员。

“成为世界上最好的后卫意味着很多——这是一个个人目标，这也有助于实现球队的目标。”他告诉法新社。

在巴黎圣日耳曼的职业生涯中，他表现出了多方面的能力，最初是作为右后卫，但在过去的12个月里，他越来越多地担任了防守中场的角色。

他愿意牺牲自己，放弃自己喜欢的中后卫位置，这也是他深受俱乐部支持者爱戴的原因之一。尽管巴塞罗那经常对他感兴趣，但他对俱乐部的忠诚也给球迷留下了深刻的印象，与俱乐部的签约至2023年。

马尔基尼奥斯很感激球迷对他的爱，他说他在巴黎圣日耳曼完成自己的职业生涯并不是不可能的，他会把担任大巴黎的队长视为一种巨大的荣誉。

“球迷给我制作了一个巨幅海报？这是一种很棒的感觉，”他说。“我和我的家人在一起，还有我的母亲，在球场上我总是百分百的奉献自己。我想这就是球迷们所钦佩的球员。”

“如果有一天我必须成为巴黎圣日耳曼的队长，我会尽我所能做到最好，但这是凭在俱乐部的经验、时间和历史来决定谁能戴上队长袖标，这也是为什么蒂亚戈·席尔瓦理应戴上队长袖标。”

“我能在这里结束我的职业生涯吗？是的。如果这一切都以积极的方式继续下去，如果我继续对这个项目感到高兴，我们想要达到的目标，以及粉丝们的赞赏，为什么不呢？”

他已经为巴黎圣日耳曼出场263次，攻入20粒进球，如果他在周二对阵皇家马德里的比赛中上场，这将是他在俱乐部的第300次比赛。