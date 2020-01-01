马尔基尼奥斯：内马尔要我别阻止他嘲讽哈兰德的庆祝仪式

在2:0击败多特蒙德后，巴黎圣日耳曼队的球员们对哈兰德大加嘲讽。

在巴黎圣日耳曼与多特蒙德的欧冠淘汰赛中，内马尔用挪威人的庆祝动作来嘲讽了哈兰德，这是为了报复多特蒙德在首回合比赛中对他们的奚落，这位巴西前锋甚至告诉马尔基尼奥斯不要阻止他。

19岁的挪威小将哈兰德在2月份多特蒙德2-1战胜巴黎圣日耳曼的比赛中打入两球，而后他盘腿而坐，选择用假装冥想的动作来庆祝胜利。

与此同时，一张冒充哈兰德在社交媒体上发布的虚假的帖子在网上疯传，使情况进一步恶化。这张疑似哈兰德发布照片的标题是“巴黎，我的城市，不是你的”。

其他球队

巴黎圣日耳曼在第二回合扭转了落后的局面，内马尔和胡安·贝尔纳特的进球帮助球队2-0取胜，但人们的注意力仍然集中在哈兰德和巴西人身上。

当打入进球后，内马尔选择“以彼之道、还施彼身”，模仿了哈兰德的庆祝方式，而全队的人都参加了这一“活动”中，他们都在社交媒体上发布了自己的庆祝照片。

“他(内马尔)喜欢这种东西，”马尔基尼奥斯告诉YouTube频道Desimpedidos。“内马尔不仅仅是一名球员，他并不胆小怕事，总是对各种挑衅做出回应。”

“内马尔早就准备这样做了，在他进球后，我问他是否打算这样做。我劝他别急，等比赛结束再说，他警告了我。但内马尔让我别管了，他让我不要阻止他。”

“在客场比赛后，多特蒙德的球员发表了一些庆祝胜利的话。他们赢了第一场比赛，于是在更衣室的通道里，人们对我们又喊又骂。”

内马尔显然没有意识到这个所谓的哈兰德社交帖子是假的，因为他在赛后也模仿了这个帖子——他重复道，“巴黎，我们的城市，不是你们的。”