马奎尔：麦克托米奈踢出最佳表现 赢下利兹联为曼联创立自信

这位红魔队长表扬了队友在对阵利兹联比赛的发挥，并认为这场大胜将为球队创建自信心。

哈里·马奎尔称赞了斯科特·麦克托米奈在对阵利兹联比赛中的出色表现，认为这位曼联中场在这场比赛中的发挥是他见过的最佳表现之一。

麦克托米奈在开场三分钟就打进了他本赛季英超联赛的头两个进球，帮助曼联周日在玫瑰德比战中以6-2大胜死敌利兹联。

在比赛开局2分钟时，苏格兰国脚禁区外的一记完美远射为红魔首开记录，而在60秒之后，他又打入了自己本场比赛的第二粒进球，他大步流星接到安东尼·马夏尔的传球，随后完成了一记完美的射门。

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这位24岁的球员目前已经成为英超联赛历史上唯一一位在开场三分钟内梅开二度的球员，他在进攻三区的出色贡献为他的队友在老特拉福德的疯狂胜利铺平了道路。

布鲁诺·费尔南德斯也取得了两粒进球，林德洛夫和丹尼尔·詹姆斯的进球则为索尔斯克亚赢得了一场全面的胜利，确保了红魔在积分榜上的排名得以上升到第三名。

马奎尔对麦克托米奈的表现感到敬畏，并在卡拉宝杯四分之一决赛客场挑战埃弗顿之前对他的队友给予了特别的赞扬。

“在最近几个月，你已经看到了我们是如何依赖马库斯·拉什福德和布鲁诺·费尔南德斯，因此麦克托米奈的进球是伟大的。他在比赛中的表现非常出色，这是我在球场上见过的发挥最好的中场球员之一。”曼联队长在接受俱乐部官方网站采访时表示。

“他的两个进球可以说是当之无愧的，维克托·林德洛夫也很高兴能够取得进球，这是我们一直在努力的事情。”

“把进球任务分散开来的感觉很好，我们知道球队其他人也能够贡献进球，这对球员们来说这是一个伟大的夜晚。但更重要的是，每个人都对我们的表现感到满意，我们进了6个球，拿到了3分。”

马奎尔在谈到英超联赛冠军挑战时补充道:“我认为保持胜利和关注自己的积分是非常重要的。”

“在看别人的成绩方面，你不能好高骛远，你只需要关注好自己。如果你能持续赢球，拿下三分，那么你就能达到或接近冠军这个目标。”

“就像我说的，我们没有忘乎所以。我们(对利兹联)取得了一场大胜，但我们需要做出很多改进与提高，以确保我们在赛季末更具竞争力，这就是我们的目标。”

周三，当被问及在联赛杯上取得进步对于索尔斯克亚结束对冠军的三年追求有多重要时，这位27岁的球员回答道:“这个赛季我们真的很重要，我们要努力拿到奖杯，赢得奖杯。”

“在这家俱乐部，我们希望赢得奖杯，从上周末的比赛结果来看，我们会充满信心地进入这场比赛中。我们必须开始去赢得奖杯，过去两三年我们一直没能做到，这很重要。这是我们支撑动力和建立信心的一场重要比赛。”