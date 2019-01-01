马奎尔驳斥英格兰内讧传言：绝对没有小集团

这位曼联后卫坚持认为三狮军团是一支团结的力量，尽管最近发生了一些事情。

哈里·马奎尔坚持认为，尽管本周斯特林和乔·戈麦斯发生了争吵，但英格兰队中“绝对没有小集团”。

尽管斯特林因此被排除出英格兰对阵黑山的大名单，然而曼联后卫马奎尔相信，来自竞争俱乐部的球员之间的矛盾不会像过去报道的那样继续困扰英格兰。

在赛前新闻发布会上，马奎尔被问及球队中是否存在拉帮结派，他回答说：“没有，每个人都打成一片。我想你已经看到了过去几年球队的有多团结。这是美好的两年，我们的团队一起成长。我们会继续发展，这是非常重要的。不，绝对没有拉帮结派。我们一起吃饭，一起说笑，一起欢笑。”

英格兰只要在对黑山的比赛中得一分就能晋级欧洲杯决赛圈，这样明年欧洲杯他们将在主场温布利作赛。

马奎尔希望，如果三狮军团能确保他们的晋级，主场球迷将是明年的一大因素。

他说：“如果能在温布利参加一届大赛，那将是一件非常特别的事情，在温布利球场上走出赛场将是你梦寐以求的事情。人们说这也会给我们带来一点优势。我们知道，在温布利，观众一直在我们身后支持着我们，过去几年的支持——特别是自从我开始（为英格兰）踢球以来——是令人难以置信的。”

“这（对阵黑山）是一场重要的比赛，我们都期待这场比赛，我们也做好了准备。”

英格兰在欧洲杯上的希望也取决于防守的改善，尽管到目前为止他们在预选赛中犯了很多错误。

马奎尔说：“很明显，我们刚刚完成了一场零封（6-0保加利亚），但是我们最近丢了几个球。我并不为此感到骄傲，我们在训练场上努力让它变得更好。我们知道我们球队的火力。我们现在已经到了这样一个阶段，每场比赛我们的进球都管够，我们给别人的防守制造了麻烦。所以我的工作，我相信所有其他的后卫和守门员作为一个整体，我们将试着关上防线，开始更经常地保持不失球。”