马奎尔遭遇伤停 曼联或进入转会市场租借中卫

曼联正在考虑在一月的转会窗口中以租借的方式签下一名中后卫。

据证实，身价8000万英镑的哈里·马奎尔肌肉撕裂，要到2月才能复出，这意味着他将错过曼联的几场关键比赛。

马奎尔在周六足总杯0-0战平狼队的比赛中受伤，未能通过体能测试，错过了周二在老特拉福德1-3输给同城对手曼城的联赛杯半决赛首回合比赛。

这名26岁的球员的受伤可能会让维克托·林德洛夫成为曼联在周六客场挑战诺维奇的比赛中唯一可用的中卫，主教练索尔斯克亚希望菲尔·琼斯能从对阵曼城的比赛中恢复。

据《曼彻斯特晚报》报道，这种绝望的情况迫使曼联在转会市场上寻找一名中后卫，并租借到赛季末。

下周二在老特拉福德的重赛是马奎尔将错过的几场比赛之一，还有周六对诺维奇的比赛，曼联将继续努力，以弥补与英超前四的5分差距。

他还将错过一周后曼联对死敌利物浦的客场之旅，英超联赛对伯恩利的客场之旅，以及联赛杯半决赛第二回合对曼城的比赛。

后卫埃里克·拜利和阿克塞尔·图安泽贝已经接近从伤病中恢复，但是他们还不清楚需要多久才能完全恢复。

拜利因膝伤已经5个多月没有参加比赛了，在回到一线队之前，他将为U23队踢球。拜利是否能保持健康还不确定，而图安泽贝已经伤停近三周了。

同为中后卫的马科斯·罗霍已经两个月没有参加比赛了，由于冬季转会的可能性，他在祖国阿根廷度过了圣诞节。29岁的罗霍本周回到了曼联的卡灵顿训练场。

19岁的迪尚·伯纳德在11月对阵阿斯塔纳的欧联杯比赛中首次代表曼联出场，上个月他随队前往沃特福德担任替补。

曼联的中场也有伤病问题，可能的第一选择保罗·博格巴和斯科特·麦克托米奈目前都在养伤。