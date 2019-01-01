马奎尔转会曼城会和范戴克去利物浦作用一样

英格兰国脚的前莱斯特队友相信这位天才中卫有能力在伊蒂哈德球场大放异彩。

前莱斯特队队友维森特·伊博拉表示，哈里·马奎尔转会曼城“可能会像维吉尔·范戴克转会利物浦一样”。

对于这位英格兰国脚后卫来说，转会到英超冠军球队的巨额转会费仍在讨论之中。

曼城在看到孔帕尼离开后正在寻找一名新的中卫。

随着这名后防领军人物的离开，瓜迪奥拉渴望在他的四后卫的核心地带再引进一个有指挥能力的球员。

年仅26岁马奎尔将是填补伊蒂哈德球场空缺的长期选择。

伊博拉相信这位前谢菲尔德联队和赫尔城球员将是一个完美的选择，他有可能在蓝月亮发挥类似于范戴克在欧冠冠军利物浦队中所发挥的作用一样。

这名在皇权球场和马奎尔一起度过了18个月的西班牙人说:“他是一名伟大的球员。

“他很有力量，有很好的平衡感，擅长带球，也能进球。”

“他经历一届非常伟大的世界杯，是一个超级足球运动员。”

“他转会曼城后就会像范戴克转会利物浦一样。”

范戴克在2018年冬季转会打破纪录后，立即在安菲尔德产生了深远的影响。

利物浦在后防线上需要灵感，而荷兰国脚正是他们的灵感来源。

曼城没有这么大的漏洞需要补救，拉波特和奥塔曼迪已经在球队阵中。

然而瓜迪奥拉渴望确保他的三冠王阵容的整体水平不会下降。

马奎尔很可能是他想要寻求帮手。

然而，如果要达成交易，他将不得不深入挖掘，并有可能挡开主要竞争对手曼联的兴趣。

有消息称，曼城需要打破目前由范戴克保持的后卫转会世界纪录，才能把马奎尔从莱斯特挖回来。据报道，狐狸队为这位宝贵资产标价1亿英镑(1.27亿美元)来。