马奎尔：精神力量能助曼联重返巅峰 我要赢得很多冠军

这位曼联后防核心谈到了球队如何才能重返巅峰，并表达了自己想要在曼联赢得诸多冠军的意愿。

哈里·马奎尔表达了他的信念，曼联需要“强大的精神力量”才能重返榜首，同时重申了他在未来几年赢得奖杯的愿望。

去年夏天，马奎尔以8000万英镑的天价从莱斯特城转会至曼联，成为了世界上身价最高的后卫。

这名27岁的球员已经证明了他的身价，他帮助红魔再次成为了一支防守稳健的球队，并与林德洛夫建立了不错的后防搭档。

其他球队

索尔斯克亚在马奎尔身上看到了足够多的东西，并在一月份将队长袖标交给了他。

在3月份新型冠状病毒疫情爆发之前，曼联在此前的11场比赛中保持不败，并在其中的9场比赛中保持了零封。

英超联赛前四名已近在咫尺，与此同时他们还在欧联杯和足总杯中取得了进展，马奎尔被认为是球队最近复苏背后的推动力量之一。

这位英格兰中后卫承认曼联在前半个赛季表现得太不稳定了，但是他认为在2020年已经有了进步的积极迹象。

马奎尔在接受曼联官方的问答中表示：“作为一名红魔球员，我们最强大的对手可能就是我们自己。”

“我想说的是，在今年的某些时候，作为一个团队，我们可能会因为太不稳定而让自己失望。不仅是比赛过后，也会在比赛中间就出现这种情绪。”

“有些时候我们在比赛中表现得很好，但后来我们表现得很差，受到了惩罚。所以我认为我们最强大的对手是我们自己。”

“我们需要强大的精神力量。我们是一个年轻的群体，但我们不想以此为借口。我们想要年轻球员，但要表现得成熟。这是我们最近几周真正有所起色的地方。”

马奎尔去年8月刚加盟梦剧场时，就表达了自己想要赢得奖杯的中心，而这一次他并没有改变自己的观点。

“我加入这家俱乐部就是因为我想赢得奖杯，我想获得奖杯，当我回顾我在曼联的时光时，我想确保我的橱柜里有一些奖杯。”