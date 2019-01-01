马奎尔或费尔南德斯 索肖期待曼联更多引援

红魔已经签下了詹姆斯和万-比萨卡，但是老特拉福德可能还会有更多的球员到来。

索尔斯克亚希望曼联在夏季转会窗口关闭前完成更多的转会交易。

红魔的注意力已经转移到了年轻有发展的潜力的球员身上，他们已经签下了丹尼尔·詹姆斯和亚伦·万-比萨卡。

另外，与胡安·马塔、马库斯·拉什福德和安德烈亚斯·佩雷拉等人的新合同也已完成。

索尔斯克亚对曼联的引援操作表现很满意，但是他希望更多的转会能够到来，他的球队将继续与莱斯特后卫哈里·马奎尔和葡萄牙体育的布鲁诺·费尔南德斯联系在一起。

红魔主帅在俱乐部官网上谈到他的招募计划时说：“这是一个长期的，也是一个短期的计划。”

“你不能只考虑未来三年，所以我们当然也有短期目标。”

“我认为，我们在市场上已经相当冷静和出色，因为我们找到了合适的人选，我们仍在处理一两个个案。”

“当然，我们一直在努力提高阵容的实力，整个夏天，我都在和乔尔(格雷泽)、艾德(伍德沃德)以及所有的招募和分析人员保持联系。”

“我得说到目前为止一切都很好。我得到了支持，我们得到了我们想要的人，就目前而言，可能还会有更多的交易要做。”

虽然索尔斯克亚暗示他可能会得到更多的高薪签约，但是他也很高兴球队中留下了关键人物。

仍然有一些问题需要解决，比如德赫亚的转会，而埃雷拉已经转会到巴黎圣日耳曼，但是曼联已经能够把一些重要的球员和新的条款联系起来。

索尔斯克亚说：“当然，这个夏天我们很高兴与胡安，马库斯，阿克塞尔和安德里亚斯续约。”

“人们处于职业生涯的不同阶段。”

“有很多年轻的小伙子从我们的青训学院中成长起来，他们展示了自己作为曼联球员的能力和心态。”

“然后是胡安，他是一个真正的职业球员，一个出色的小伙子。他在这个团队中非常重要，他会帮助年轻人。”